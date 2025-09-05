Armani, un legado imborrable El legendario diseñador italiano Giorgio Armani trasciende generaciones y fronteras, ya que logró consolidar una visión de la moda como lenguaje silencioso, preciso y funcional, capaz de adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. La revolución de Armani en la sastrería se consolidó con la introducción del traje desestructurado.

La influencia de Armani se extiende más allá de la moda. Su empresa diversificó su producción hacia accesorios, cosméticos, diseño de interiores y hoteles. En 2000, lanzó la colección Armani Casa, inspirada en el Art Deco y el modernismo, y abrió restaurantes como Armani/Nobu en Milán, donde fusionó la cocina japonesa y europea. La marca cuenta con más de 300 tiendas propias en todo el mundo y ha fortalecido su presencia digital en los últimos años.

La independencia creativa ha sido una constante en la trayectoria de Armani. En un entorno dominado por conglomerados, su decisión de mantener la propiedad y dirección creativa de la compañía le permitió sostener una coherencia estética y avanzar en políticas sostenibles. Desde 2019, la empresa implementó un programa de reducción de emisiones, utilización de fibras certificadas y trazabilidad de la cadena de valor.

se refleja en las colecciones de Emporio Armani, que incorporan pantalones amplios, blazers sin género y géneros ligeros que priorizan la versatilidad. El diseño acompaña los cambios culturales que privilegian la comodidad, la individualidad y el respeto por los cuerpos diversos.

En una entrevista publicada por el canal de Youtube ‘The Business of Fashion’ en mayo de 2015, Armani expresó: “Nunca pensé introducirme en el mundo de la moda, pero accidentalmente traté con personas de la moda en diferentes áreas, desde la publicidad hasta la distribución. Me di cuenta que podía ofrecer algo creativo. Acepté entrar al negocio de la ropa y encargarme de la moda masculina, aprendiendo todo desde cero, desde el diseño y las telas. Nunca fui a una escuela de modas, tampoco”.

El vínculo de Armani con el cine ha sido constante. Ha vestido a figuras como Sophia Loren, Julia Roberts, Anne Hathaway, Zendaya, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet en festivales como Cannes, Venecia y los premios Oscar. La línea Armani Privé, dedicada a la alta costura, reforzó esta permanencia con colecciones que integran técnica artesanal y sobriedad, mientras que Emporio Armani y Giorgio Armani Ready-to-Wear adaptaron ese lenguaje para públicos más jóvenes, con piezas de sastrería relajada y siluetas sin definición binaria.

Durante los años 90, según el archivo de Vogue Runway, la expansión global del estilo Armani se manifestó en trajes monocromos, faldas rectas y vestidos sobrios, siempre diseñados con materiales nobles y una estructura que prioriza la caída natural. El enfoque no era imponer formas, sino respetar el movimiento del cuerpo y su relación con el entorno. En palabras del propio diseñador: “La elegancia no es ser notado, sino ser recordado”.

En el ámbito femenino, Armani propuso una alternativa a la indumentaria tradicional, al evitar tanto la feminización forzada como la masculinización rígida. Creó una sastrería pensada para el cuerpo femenino, con líneas limpias y cortes precisos, donde el pantalón dejó de ser transgresor para convertirse en pieza central del guardarropa profesional. El blazer se transformó en símbolo de autoridad y fluidez para mujeres que buscaban presencia sin sacrificar movimiento. Actrices como Diane Keaton, Michelle Pfeiffer y Cate Blanchett adoptaron este estilo, consolidando la estética Armani en la cultura visual y en las alfombras rojas.

MIRA TAMBIÉN [VIDEO] Los campeones nacionales infantiles de la cueca son sanjuaninos

La revolución de Armani, eliminó hombreras rígidas, forros internos y cortes severos, reemplazándolos por líneas suaves y materiales livianos que acompañan el cuerpo sin imponer rigidez. Esta innovación respondió a una época que demandaba menos jerarquía y mayor comodidad, y se convirtió en el sello distintivo de la marca.

Vistió a lo largo de su carrera a celebridades como Richard Gere, Madonna, Lady Gaga, Laura Pausini, Christian Bale, Cate Blanchett, Jessica Chastain, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise y Julia Roberts; muchos de ellos se convirtieron en amigos personales del diseñador italiano.

Rey de las pasarelas, Armani era un habitual en las semanas de la moda de París a Nueva York, pero nunca se sintió más en casa que en la capital del estilo de Italia, Milán.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier, el día de su boda, el diseñador italiano Giorgio Armani no solo definió durante décadas el pulso de la moda a nivel mundial, sino que dejó una huella imborrable en la vida de Valeria Mazza, quien el 9 de mayo pasado celebró sus veintisiete años de matrimonio con Alejandro Gravier. La pareja argentina se casó en 1998 y cada detalle del vestuario estuvo a cargo del legendario diseñador italiano. Diagramó cada prenda de su boda, desde la cola del vestido de la modelo hasta ese detalle audaz de la galera que hoy se recuerda como símbolo de una época. La modelo, que tomó por asalto las pasarelas globales allá por los 90, fue una de las grandes musas del italiano.“Creo que Giorgio deja un sello imborrable en el mundo de la moda. Me siento una privilegiada de que me haya elegido, fue parte muy importante de mi carrera y de mi vida”. En diálogo con Teleshow y en pleno rodaje de Bailando con las Estrellas en Madrid, la modelo expresó sus sentimientos en este momento tan particular. “La verdad es que recibí la noticia con mucha tristeza y sorpresa. Y lo primero que hice fue comunicarme con su familia y allegados de la empresa”, expresó la top model, todavía consternada por la información.

Para Giorgio Armani, cada colección es un retorno a sus raíces, la reafirmación de un estilo auténtico que evoluciona alimentándose de sí mismo pero que está firmemente anclado en la realidad. Un relato en el que la pureza y el rigor de las líneas se suavizan con la elección de materiales suaves y densos al tacto como terciopelos, cachemires y sedas jacquard.

MIRA TAMBIÉN Adelantos de temporada 2026

Las raíces del estilo Armani se nutren de diferentes orígenes culturales, amalgamados siguiendo un punto de vista único: atmósferas, temas y elementos que vuelven aún hoy, en las formas sencillas que recuerdan Oriente, pero también el Sur, en una fantasía de luz atemporal.

Así fue la última colección de Alta Costura de Giorgio Armani, un homenaje perfecto al color que marcó toda su carrera. El color negro ha sido el hilo conductor de la colección Otoño/Invierno 2025-2026 de Giorgio Armani Privé, presentada el pasado julio en la Semana de Alta Costura de París. Bajo el título ‘Noir séduisant’ y con la gran y notoria ausencia del diseñador de 91 años, Giorgio Armani, las decenas de modelos se pasearon por la tarima de mármol del Palazzo Armani luciendo impresionantes diseños que representa el epítome de la elegancia y el glamour de sello italiano.