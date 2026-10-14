    • 14 de octubre de 2026 - 10:08

    Familia y Educación: Más de 300 docentes se capacitaron en la formación de cooperativas escolares

    La capacitación en este proyecto de los ministerios de Familia y Educación, fue organizada por la Dirección de Asociativismo y CALCME.

    Más de 300 docentes participaron de una capacitación propuesta por los ministerios de Familia y Educación.

    Más de 300 docentes participaron de una capacitación propuesta por los ministerios de Familia y Educación.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El Ministerio de Familia y el Ministerio de Educación coincidieron en una propuesta destinada a la difusión y posibilidades de generar cooperativas escolares. En este marco, se desarrolló una jornada de capacitación sobre los lineamientos curriculares federales y la creación de cooperativas y/o mutuales en ámbitos escolares, en la que participaron más de 300 docentes de San Juan.

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    La capacitación organizada por la Dirección de Asociativismo y la ONG CALCME (Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo Educacional) tuvo una masiva convocatoria de docentes sanjuaninos, tanto de primaria como de nivel secundario, interesados en programas de educación cooperativa.

    Detalles de la jornada de capacitación

    En el encuentro, las actividades no sólo estuvieron centradas en contar detalles del funcionamiento de las cooperativas escolares, en distintas provincias y niveles educativos, sino también a aquellas que involucran a todo el establecimiento en un emprendimiento productivo con fines sociales, por ejemplo, beneficio de sus asociados, rédito para la escuela, docentes guías, autoridades, socios, cuota, etc. También de la planificación de proyectos cooperativos que tengan como premisas los valores y principios del Asociativismo.

    CALCME es una organización nacional sin fines de lucro que colabora con educadores y docentes de Argentina y Latinoamérica con el objetivo de promover e impulsar el Cooperativismo y Mutualismo Educacional. Desde 1991, trabaja la cooperación, los valores y los principios humanos, ambientales y sociales.

    Cabe destacar que a partir del del XXVII Encuentro Nacional de Cooperativas y Mutuales Escolares que se realizó en San Luis, en el mes de julio pasado, CALCME articula con las autoridades del Gobierno de San Juan y ésta fue su primera jornada de asesoramiento a los docentes sanjuaninos.

    La directora, Luciana Mestre, resaltó el interés de la comunidad docente, por lo que se proyecta para los próximos meses avanzar con la concreción de este tipo de entidades asociativas en el marco escolar.

    El disertante en la actividad de Familia y Educación

    Para participar de esta jornada de capacitación llegó a la provincia Mariano Díaz, titular de CALCME, desde Posadas, Misiones. Estudió Comunicación Social y es técnico superior en Administración de Cooperativas y Mutuales. Es Coordinador Referente del Programa de Cooperadoras Escolares y también del Programa de Cooperativismo Escolar de la Provincia de Misiones. Justamente en esos ámbitos ha colaborado con la formación y gestión de cooperativas escolares en escuelas agropecuarias y rurales, en establecimientos en contexto de encierro de menores y mujeres en conflicto con la ley y escuelas con modalidad de educación intercultural bilingüe. Desde el 2020 a la actualidad, preside la Cooperativa Igualdad.

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