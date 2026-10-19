Jabones naturales y artesanales con sello propio, el nuevo curso que se dictará en Ingeniería

Elaborar jabones naturales desde cero, elegir sus ingredientes y darle un toque personal serán algunas de las experiencias que ofrecerá un nuevo curso de jabones naturales que se estará dictando en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Jua. La capacitación estará a cargo de Lucía Martín, ingeniera en Alimentos, y Luciana Bustos, ingeniera Química, quienes combinarán conocimientos teóricos con prácticas de laboratorio.

La iniciativa surgió a partir de una primera experiencia realizada durante el año. Según contó Martín en contacto con DIARIO DE CUYO, después de ese curso varios participantes manifestaron su interés en aprender a elaborar otros productos, como cremas y champús sólidos. Ese pedido las impulsó a investigar, probar nuevas fórmulas y ampliar las propuestas vinculadas con la cosmética natural.

“Intuíamos con Luciana que hay una tendencia a consumir productos más naturales, pero no nos imaginábamos la demanda que tuvimos. Desde la facultad podemos compartir la información y así llegar a más personas. Nos encanta que la gente apueste a esto, que volvamos a lo natural y a ser conscientes con lo que producimos, lo que usamos para nuestro cuerpo y el cuidado del ambiente. Es un orgullo poder brindar estos conocimientos” , señaló Martín.

De cara a fin de año, las ingenieras renuevan la propuesta volviendo a los jabones naturales, para todos aquellos que se quedaron afuera del primer curso, para quienes se fueron incorporando a las nuevas propuestas como también para los sanjuaninos que están buscando nuevas alternativas para emprender o para incorporar al uso diario un producto natural y sin tantas intervenciones.

El curso de jabones naturales tendrá una instancia teórica en la que se explicará la reacción química que permite transformar los ingredientes en jabón, y otra práctica, destinada a que cada participante pueda elaborar sus propias piezas en el laboratorio.

El curso incluirá materiales, insumos y los elementos de seguridad necesarios para trabajar. Entre los ingredientes que utilizarán se encuentran aceite de oliva, aceite de coco, glicerina, esponjas vegetales y tintas naturales, entre otros. La idea es que los asistentes no solo conozcan el procedimiento, sino que también que puedan experimentar con los ingredientes y obtener un producto con características propias. De esta manera, cada jabón tendrá su sello personal, a partir de las elecciones que realice quien lo elabore.

Además de la preparación de los jabones, las ingenieras incorporarán contenidos sobre el etiquetado de los productos. El objetivo es que los participantes conozcan qué información debe figurar en las etiquetas, un aspecto importante para quienes piensan comercializar sus elaboraciones.

Así, el curso puede resultar útil tanto para quienes buscan incorporar productos naturales a su rutina como para quienes quieren dar sus primeros pasos en la elaboración artesanal con una posible salida comercial. “Son los últimos del año y estamos pensando en el año que viene poder hacer otras ediciones y renovarlo con otros productos, incorporando protectores solares, pasta dental, sahmpoo sólido y acondicionadores. El abanico es grande”, sostuvo la profesional.

El dato sobre el curso de jabones naturales

La propuesta tendrá dos ediciones, con encuentros en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. La primera se realizará los sábados 28 de noviembre y 5 de diciembre, de 9 a 13horas. La segunda tendrá lugar los viernes 4 y 11 de diciembre, de 15 a 19 horas.

El costo será de $120.000 para el público general; docentes de la UNSJ y jubilados abonan $110.000; mientras que el costo del curso para alumnos de la universidad es de $100.000. El arancel incluye los materiales de trabajo, los elementos de protección, seguro y una pausa para café. La inscripción se puede realizar hasta días antes del inicio del curso, escaneando el QR.

La propuesta invita a acercarse al mundo de la cosmética natural desde una experiencia práctica, con herramientas para comprender el proceso de elaboración, explorar ingredientes y crear jabones artesanales con identidad propia.