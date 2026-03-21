    • 21 de marzo de 2026 - 08:18

    Jornada agradable y sin lluvias, el pronóstico del tiempo de este sábado 21 de marzo en San Juan

    El SMN anticipa un sábado estable, con temperaturas templadas y buen tiempo durante todo el día sábado.

    El pronóstico del tiempo indica un sábado agradable en San Juan, con una temperatura máxima prevista de 24 grados.

    El pronóstico del tiempo indica un sábado agradable en San Juan, con una temperatura máxima prevista de 24 grados.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    La jornada comenzará con una mínima de 13 °C y cielo parcialmente nublado. Con el correr de las horas, el tiempo se mantendrá con nubosidad variable, dando paso a una tarde ligeramente nublada, donde la temperatura alcanzará una máxima de 24 °C.

    Hacia la noche, el cielo se presentará despejado y la temperatura descenderá a unos 20 °C, manteniendo condiciones agradables.

    No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, con una probabilidad del 0 %, en línea con las condiciones típicas de marzo en la provincia, donde predominan jornadas secas y templadas .

    En cuanto al viento, durante la mañana soplará desde el sector sur con intensidades moderadas, entre 23 y 31 km/h, mientras que por la tarde y la noche rotará al sudeste, disminuyendo su velocidad a valores entre 7 y 12 km/h.

    De esta manera, San Juan tendrá un sábado ideal para actividades al aire libre, con buen tiempo, temperaturas agradables y sin lluvias en el horizonte.

    Pronóstico del tiempo en San Juan

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    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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