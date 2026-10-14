El Ente Provincial Regulador de la Electricidad acompaña a la institución dependiente de la UNSJ en su participación en el Desafío ECO YPF 2026, una iniciativa centrada en la movilidad sostenible y la formación técnica especializada.

La Escuela Industrial construirá un auto eléctrico para competir a nivel nacional con el respaldo del EPRE

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En un firme impulso hacia la transición energética y la formación de talento local, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad confirmó su acompañamiento a la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan, para participar en la edición 2026 del certamen nacional Desafío ECO YPF.

Esta competencia, organizada anualmente por la Fundación YPF, convoca a estudiantes de escuelas secundarias técnicas de todo el país con el objetivo central de promover la educación tecnológica, el compromiso medioambiental y el trabajo colaborativo a través del diseño y la construcción sustentable de sus propios automóviles eléctricos de emisión cero utilizando kits homologados.

El proyecto, desarrollado por alumnos y docentes del Departamento Automotores de la institución, integra el aprendizaje práctico en almacenamiento de energía, motores eléctricos y uso eficiente de la energía.