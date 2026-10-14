    • 14 de octubre de 2026 - 11:15

    La Escuela Industrial construirá un auto eléctrico para competir a nivel nacional con el respaldo del EPRE

    El Ente Provincial Regulador de la Electricidad acompaña a la institución dependiente de la UNSJ en su participación en el Desafío ECO YPF 2026, una iniciativa centrada en la movilidad sostenible y la formación técnica especializada.

    La Escuela Industrial construirá un auto eléctrico para competir a nivel nacional con el respaldo del EPRE

    La Escuela Industrial construirá un auto eléctrico para competir a nivel nacional con el respaldo del EPRE

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    En un firme impulso hacia la transición energética y la formación de talento local, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad confirmó su acompañamiento a la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan, para participar en la edición 2026 del certamen nacional Desafío ECO YPF.

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    Esta competencia, organizada anualmente por la Fundación YPF, convoca a estudiantes de escuelas secundarias técnicas de todo el país con el objetivo central de promover la educación tecnológica, el compromiso medioambiental y el trabajo colaborativo a través del diseño y la construcción sustentable de sus propios automóviles eléctricos de emisión cero utilizando kits homologados.

    El proyecto, desarrollado por alumnos y docentes del Departamento Automotores de la institución, integra el aprendizaje práctico en almacenamiento de energía, motores eléctricos y uso eficiente de la energía.

    Desde el Ente Regulador destacaron que este respaldo busca promover el desarrollo de conocimientos técnicos y recursos humanos especializados en tecnologías limpias y movilidad sostenible, factores que cobran una creciente relevancia para la planificación y el futuro de las redes eléctricas provinciales.

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