La Escuela Industrial construirá un auto eléctrico para competir a nivel nacional con el respaldo del EPRE

En un firme impulso hacia la transición energética y la formación de talento local, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad confirmó su acompañamiento a la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan, para participar en la edición 2026 del certamen nacional Desafío ECO YPF.
Esta competencia, organizada anualmente por la Fundación YPF, convoca a estudiantes de escuelas secundarias técnicas de todo el país con el objetivo central de promover la educación tecnológica, el compromiso medioambiental y el trabajo colaborativo a través del diseño y la construcción sustentable de sus propios automóviles eléctricos de emisión cero utilizando kits homologados.
El proyecto, desarrollado por alumnos y docentes del Departamento Automotores de la institución, integra el aprendizaje práctico en almacenamiento de energía, motores eléctricos y uso eficiente de la energía.
Desde el Ente Regulador destacaron que este respaldo busca promover el desarrollo de conocimientos técnicos y recursos humanos especializados en tecnologías limpias y movilidad sostenible, factores que cobran una creciente relevancia para la planificación y el futuro de las redes eléctricas provinciales.