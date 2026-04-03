Sandra Pettovello echó a su jefe de Gabinete en Capital Humano tras el escándalo por los créditos hipotecarios

Sandra Pettovello , ministra de Capital Humano , decidió desplazar de sus funciones a Leandro Massaccesi , su jefe de Gabinete, luego de que quedara involucrado en el escándalo por los créditos hipotecarios concedidos por el Banco Nación a distintos funcionarios y legisladores.

Leandro Massaccesi es hijo del ex gobernador de Río Negro Horacio Massaccessi y había sido designado en agosto de 2024 por la ministra, que ahora decidió echarlo para aplacar la controversia.

La propia ministra le pidió la renuncia este viernes a Massaccesi, uno de sus funcionarios más cercanos, que finalmente terminó efectivizándola. El ahora exjefe de Gabinete del Ministerio había gestionado en el Banco Nación un préstamo hipotecario por casi 420 millones de pesos, uno de los montos más altos de la nómina que incluye a funcionarios de distintos ministerios, secretarías y otras instituciones gubernamentales, como el Banco Central, además de legisladores.

La ministra se habría enterado este jueves sobre la situación de Massaccesi, a través de un listado que vio difundido en redes sociales. No habría existido una consulta previa del funcionario sobre la conveniencia de tomar el crédito. Hay otros casos de funcionarios de Capital Humano con préstamos del Banco Nación, pero el de Massaccesi fue el único otorgado tras su ingreso a esa área de gobierno.

Según supo Clarín , la decisión de Pettovello no implica una opinión sobre si los créditos estuvieron bien o mal otorgados . En cambio, la toma del crédito resulta contraria a la "política de austeridad" del Gobierno y al perfil bajo que lleva Capital Humano, donde hay "tolerancia cero" sobre ese asunto.

Al respecto, recordaron el caso de Constanza Cassino, que en octubre de 2024 fue apartada de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia tras la compra de una cafetera.

El ingreso de Massaccesi al Ministerio se gestó en agosto de 2024, en medio de una silenciosa disputa entre la ministra y Santiago Caputo, asesor presidencial, que buscaba tener injerencia luego de la salida del productor Fernando Szeresesky, mano derecha de Pettovello y que renunció a su puesto.

El abogado ya estaba trabajando en el superministerio, pero entonces su designación en el Boletín Oficial se hizo esperar "por un tema de papeles", esto es, las demoras en la oficialización de la licencia en el cargo que tenía en la Auditoría General de la Nación (AGN).

En rigor, durante unas semanas el macrista Lucas Fernández Aparicio ocupó el cargo antes de que finalmente asumiera Massaccesi. Pero Pettovello se decantó por el rionegrino, "un dirigente de gestión".