36 horas de mal tiempo en medio país: ¿qué pasará en San Juan?

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Fuerte viento en San Juan: ¿qué pasará con el dictado de clases?

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este viernes 19 de septiembre que la máxima ascienda a 26°C, mientras que la mínima está pronosticada en 15°C.

La jornada se presentará ventosa con ráfagas del sur con velocidades de entre 23 y 31 km/h, pero con ráfagas que irán entre 42 y 50 km/h.

Ante esta situación, había dudas de los padres sobre el dicatdo de clases en la mañana, que es normal, y en la tarde, en el turno vespertino, donde por ahora el Ministerio de Educación de la provincia no informó qué sucederá.

Es decir, por ahora y sin ningún comunicado, sería totalmente normal.