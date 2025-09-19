36 horas de mal tiempo en medio país: ¿qué pasará en San Juan?

Para este viernes 19 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y viento que abarca a nueve provincias y puede extenderse por 36 horas. En Buenos Aires, en tanto, rige otra alerta amarilla por tormentas.
De acuerdo con la definición oficial, este tipo de advertencia señala “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Alerta amarilla por lluvias. ¿cuáles son las provincias afectadas?
Se esperan lluvias de variada intensidad en la zona cordillerana sur de Neuquén, Río Negro y Chubut. Además, se aguardan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm.
Por su parte, en las zonas de meseta, se espera que los valores sean entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.
¿Dónde rige una alerta amarilla por viento?
El área cordillerana de La Rioja, San Juan y Mendoza será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.
Además, se prevé viento con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h en el centro de centro de Catamarca (en la tarde), La Rioja (en la tarde), San Juan (en la tarde) y también en el centro norte y sureste de Mendoza (en la tarde).
Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.
Fuerte viento en San Juan: ¿qué pasará con el dictado de clases?
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este viernes 19 de septiembre que la máxima ascienda a 26°C, mientras que la mínima está pronosticada en 15°C.
La jornada se presentará ventosa con ráfagas del sur con velocidades de entre 23 y 31 km/h, pero con ráfagas que irán entre 42 y 50 km/h.
Ante esta situación, había dudas de los padres sobre el dicatdo de clases en la mañana, que es normal, y en la tarde, en el turno vespertino, donde por ahora el Ministerio de Educación de la provincia no informó qué sucederá.
Es decir, por ahora y sin ningún comunicado, sería totalmente normal.