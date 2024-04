Durante la mañana de este martes 2 de abril, el vicegobernador, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Fabián Martín, participó de un emotivo y sentido homenaje por el 42° aniversario de la Gesta de Malvinas en honor a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas y el Atlántico Sur.

El acto tuvo lugar en la Plaza España, precisamente en el Monumento a los Caídos. Fabián Martín encabezó el acto con el saludo a la Agrupación 2 de Abril, procedió al izamiento del Pabellón Nacional y luego entonaron las estrofas del Himno Nacional.

Como cada año, distintas autoridades e instituciones provinciales, miembros de Veteranos de Guerra y familiares invitados, realizaron la colocación de ofrendas de laureles y flores sobre el monumento, en reconocimiento al honor por los Caídos en Malvinas. Otra ofrenda se colocó sobre el busto del primer sanjuanino caído en Malvinas, Hugo Montaño. También, se ofreció un minuto de silencio por los veteranos y caídos en la guerra, y luego el Arzobispo Lozano hizo una invocación religiosa.

Hace 42 años atrás, la dictadura cívico-militar iniciaba el desembarco de tropas en las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833, y que concluyó con la rendición de Argentina, el 14 de junio de 1982. Durante el conflicto fallecieron 649 combatientes argentinos, de los cuales 24 eran sanjuaninos, también 255 británicos y 3 civiles isleños.

En este marco conmemorativo, el vicegobernador comentó que “es un día muy sentido para todos los sanjuaninos, es un día para escuchar y acompañar, y trabajar mucho para que nuestros héroes de Malvinas nunca sean olvidados”.

“No olvidar nunca nuestros derechos sobre Malvinas, no olvidar nunca que los argentinos vamos a dialogar, porque somos un pueblo de paz, para lograr que esas Islas que están en el Atlántico Sur sean argentinas, vamos a defender siempre nuestra soberanía”, sostuvo.

“Los que estamos acá tenemos la inmensa obligación de ser patriotas, y se es patriota siendo buenos ciudadanos trabajadores, se es patriota mandando a nuestros hijos a estudiar, se es patriota siendo honrado, y esa es la obligación que tenemos, todo aquel esfuerzo de quienes batallaron con dureza, hasta el límite de perder su vida, no caiga en el olvido y pierda el sentido. Va a tener sentido cada vez que seamos buenos ciudadanos y hagamos de esta tierra un mejor lugar para vivir”, concluyó Martín.

Víctor Hugo Sierra, representante del grupo CEAS, se refirió al hecho histórico y comentó que “en la Guerra de Malvinas no fue solo el general borracho, no fueron los chicos de la guerra, no fue el hambre, no fue el frío, no fueron los fusiles viejos. En Malvinas hubo actos de valentía y heroísmo, y San Juan no fue ajeno a estos actos”. “Los sanjuaninos participaron durante esos largos 74 días, donde se libraron cruentas batallas en la isla”, agregó.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Laura Palma, agradeció a los presentes y sostuvo la importancia de “reivindicar como Estado que las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas” y aseguró que “no perdemos la esperanza de ver flamear nuestra bandera, en esa tierra, algún día como debe ser”.

Para finalizar el acto, se entonó la Marcha a Malvinas, interpretada por la banda de música de la Policía de San Juan y luego, los presentes se trasladaron a calle San Luis donde las fuerzas de seguridad de la provincia realizaron desfile cívico militar.