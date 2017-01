Pese a que no hay denuncias formales, se han conocido casos en los que durante un descuido sujetos se han llevado las pertenencias de los visitantes que disfrutan del borde costero. Desde Carabineros instan al autocuidado de cada persona.

Había sido una tarde perfecta para Magdalena Marsoli. La ciudadana argentina que llegó junto a su familia a La Serena a pasar sus vacaciones el pasado tres de enero, el día domingo recién pasado se encontraba disfrutando de La Playa en el sector de Cuatro Esquinas.

Pero a eso de las 16:00 su tranquilidad se vio interrumpida. Claro, reconoce que estaba distraída, cuando sin que pudiera percatarse, tres jóvenes pasaron por su lado y se llevaron su cartera con dinero y la mochila de su hijo menor. “Todo fue muy rápido y en el momento preciso no me di cuenta. Pero después todo calzaba y supe que habían sido estos chicos que pasaron minutos antes por mi lado. Yo estaba mirando a mis hijos que estaban jugando a la pelota y por eso me descuidé y la verdad es que fue un muy mal momento, porque además del dinero se llevaron un par de documentos importantes”, cuenta la turista, quien se puso en contacto con diario El Día para narrar su ingrata experiencia.

Marsoli agrega además que se sintió algo decepcionada con las personas que estaban a su alrededor, ya que, asegura, vieron lo que sucedía, pero nadie hizo nada. “La verdad es que te frustra un poco, porque le puede pasar a cualquiera y deberíamos ser más solidarios. Alguien podría haber hecho algo porque era evidente que estos chicos andaban robando y estoy segura que andaban especialmente en eso. Se notaba en su actitud”, expresa.

A relajarse, pero con los ojos bien abiertos

¿Algo generalizado?

Pero, ¿es generalizada esta situación o lo que vivió la Magdalena corresponde a un hecho puntual? Concurrimos hasta la Avenida del Mar para conocer la experiencia de los visitantes y lo cierto es que, en general, aseguran que es un lugar seguro donde no suelen ocurrir acciones delictuales, como la que le aconteció a Magdalena. “En mi caso no he tenido ninguna complicación, hemos venido a la playa todos los días y no se nos ha perdido nada. De hecho, acostumbro tomar sol escuchando música por lo que a veces me descuido, pero creo que he tenido suerte”, cuenta la visitante trasandina Eliana Erazo.

En ese mismo sentido, Julián De Miguel, proveniente de Mendoza, afirma que la presencia de Carabineros es fundamental, y disuade a los antisociales. “Uno ve a la policía por todas partes acá entonces te sientes muy seguro, pero de todas formas creo que hay que estar alerta porque nunca se sabe”, asevera.

A no confiarse

De todas formas, los turistas saben que no deben confiarse, ya que pese a que no es habitual, lo que le sucedió a Magdalena, le podría pasar a cualquiera. “Encuentro que igual hay personas que son muy descuidadas. Uno ve que están con lentes oscuros, algunos durmiendo con las cosas botadas, entonces creo que hay que cuidarse más y no andar solos”, manifiesta Camila Olmos, quien viene a la zona desde Santiago.

Carabineros

Consultados en Carabineros, aseguran que no existen denuncias por este tipo de episodios. Sin embargo, desde la Primera Comisaría de La Serena, el mayor Ricardo Arriagada admite que en esta época del año aumentan los ilícitos de esta naturaleza. Por lo mismo, enfatizó en que las personas deben tener autocuidado y estar siempre alertas para no pasar un mal rato durante las vacaciones. “Queremos hacer el llamado, tanto a los turistas como también a los residentes de la ciudad para que tomen las medidas de precaución. Por nuestra parte estamos trabajando en la seguridad en la Avenida del Mar y la hemos intensificado, pero la cantidad de turistas es muy grande y a veces no podemos estar en todos lados, por eso necesitamos de la colaboración de la gente”, manifestó.

De igual forma, el policía insistió en que de producirse situaciones como la que afectó a la ciudadana argentina, las personas deben hacer las denuncias, ya que de lo contrario, ellos no podrán focalizar la prevención. “La gente debe dar aviso a Carabineros cuando le pasen estas cosas. Eso es fundamental, porque nosotros no podemos trabajar si no tenemos el hecho concreto. No es necesario que vayan hasta una comisaría para hacer la denuncia, pueden hacerlo en cualquier garita nuestra o en los móviles que hay en la misma Avenida del Mar”, concluyó Arriagada.

