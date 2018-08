Foto: Gentileza Radio Universidad

En medio de la toma de las facultades de la UNSJ en reclamo del recorte presupuestario por parte del Gobierno nacional, la vicerrectora de la casa de altos estudios, Mónica Coca, se mostró en contra de la medida y afirmó que “no es productiva”.

“Son alumnos autoconvocados que realizaron una asamblea el viernes pasado y tomaron esta decisión. Pero hay que aclarar que esta toma no está siendo apoyada por la Federación Universitaria ni por los centros de estudiantes”, explicó.

En el mismo sentido, manifestó que “yo particularmente no estoy de acuerdo con la modalidad. Apoyo el reclamo por el presupuesto y por paritarias. Sí apoyamos las tomas simbólicas, pero no las tomas en las que no se deja ingresar a los estudiantes y docentes, porque existen el derecho a manifestarse, el derecho a huelga, pero también existe el derecho de ingresar a trabajar y estudiar”.

Por último, Coca dijo que “no me parece una medida que sume ni sea productiva. De todos modos, ya hemos hablado con los alumnos y realizarán una nueva asamblea para tratar el tema. Creemos que la medida será levantada en las próximas horas”.