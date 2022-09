San Juan se convirtió en la primera en el país en la que, desde Salud Pública, las mujeres pueden acceder a un rápido diagnóstico de anomalías relacionadas con el cáncer de mama a través de tecnología de última generación: el Dispositivo Complementario de Estudio Mamario.

Los representantes de la empresa Welwaze, con sede en EEUU, confirmaron la elección de San Juan para el lanzamiento mundial del dispositivo para uso masivo.

Esta innovación en materia de salud se aplicará en el marco de la campaña “Mujeres + Sanas” con la cual el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Salud, se propone optimizar el acceso equitativo y la calidad de atención sanitaria de las mujeres.

Este circuito de salud incluye estudio de mamas, test de HPV, test de colon, prevención de patología renal, prevención de patología cardíaca y metabólica.

Los nuevos dispositivos beneficiarán a unas 60.000 sanjuaninas pertenecientes a los sistemas públicos y privados de salud, en una primera etapa.

Se trata de almohadillas autoadhesivas (parches) que complementan el estudio de la salud de las mamas de una manera rápida, accesible y sin dolor. Esta tecnología se encuentra aprobada por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) y la ANMAT.

En la oportunidad, Uñac abrió su discurso con un reconocimiento para todo el equipo de Salud Pública de la provincia por la tarea desempeñada.

“El cáncer de mama es causa principal de la muerte de mujeres en todo el mundo y quiénes tenemos responsabilidades públicas no solo tenemos que detectar el problema sino dar respuestas al mismo. De eso se trata de este programa, una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres”, dijo Uñac.

Luego destacó que este dispositivo es la herramienta para dar el primer paso que es la detección, un paso vital ya que cuando el cáncer de mama está en el primer estadío la posibilidad de supervivencia es de más del 90 %. “Esta herramienta es de fácil aplicación y con ella el Estado puede llegar hasta el último rincón de la provincia”.

El gobernador también puso en contexto esta campaña que va en línea con otras que buscan mejorar la calidad de vida de las personas, ya desarrolladas por el gobierno de la provincia.

“Es importante en tanto le sirve a la sociedad y es ahí cuando debemos convertirla en política de Estado. Cuando decíamos que es importante para la salud que la sociedad practique algún deporte, después de seis años logramos que San Juan sea la provincia argentina donde más ciudadanos hacen alguna actividad física”, dijo el mandatario sanjuanino.

También mencionó los programas para la primera infancia “Mis Primeros Mil Días” y después de algunos años el lanzamiento de “Mis Segundos Mil Días”, tomados como ejemplo por el gobierno nacional.

“Creemos que el Estado debe asegurar un punto de partida igualitario para todos, alejado de posibilidades económicas, geográficas, familiares, el Estado debe responder para que los niños tengan ese punto de partida igualitario. Es el Estado el que debe proveer igualdad a todos los ciudadanos”, aseguró.

Agregó que “Mujeres + Sanas” de San Juan fue elegido para el lanzamiento mundial del nuevo dispositivo, “sabemos que será igual o mejor que los programas mencionados. Tenemos que trabajar en la prevención y en la salud de nuestras mujeres”.

Por su parte, la ministra de Salud Pública de la provincia dijo que el Dispositivo Complementario de Estudio Mamario tuvo su prueba piloto en San Juan en dos centros sanitarios donde se testearon en 308 mujeres de las cuales 11 fueron detectadas con anomalías.

La funcionaria señaló que el uso de esta tecnología, “única en el país y de relevancia a nivel mundial” es posible “gracias al apoyo del gobernador, Sergio Uñac, que siempre está a la vanguardia de los avances en materia de salud y que pone de manifiesto, dentro de las políticas del Estado, la preocupación por el cuidado de la salud y poder contar con tecnología de última generación”.

La ministra cerró con la frase: "Estamos trabajando en salud, estamos previniendo muertes. Una vida que se salve, esto realmente valió la pena".

En la previa, Carmen Rojo, jefa de la División Perinatología y Salud Mujer, dio una charla explicativa sobre el proceso en el uso del dispositivo y cómo funciona el mismo. Mientras que Sandra Merino, directora de Materno Infancia, dio detalles sobre la población prioritaria, y destacó la importancia de la detección temprana de tumores.

El superintendente de Salud de la Nación felicitó al gobernador Uñac por esta iniciativa. “Es el puntapié inicial de algo muy importante. Primero que nada, porque este dispositivo es un elemento que se puede colocar a cualquier edad, en cambio la mamografía tiene una limitante que es la edad. Con esto generamos los protocolos y podemos empezar a trabajar multicéntricamente y la meta es hacerlo en todo el país”, dijo López.

Los creadores, presentes

Por parte de la empresa creadora del dispositivo, Welwaze Medical, habló primero el CEO, Alex Jimenes Nerss, quien destacó el liderazgo y compromiso del gobernador Sergio Uñac y también de la ministra Alejandra Venerando.



“El cáncer de mama se estaba llevando muchas vidas que podríamos salvar, así empezamos esta compañía, por el compromiso de salvar vidas y usar la tecnología con la que podemos hacer la detección temprana de la enfermedad”, dijo.



Jimenes aseguró que eligieron a la provincia de San Juan como primer lugar en el mundo para salir al mercado “y no fue difícil esta decisión al conocer al gobernador Uñac y sus valores”.

Por su parte, el director de Welwaze manifestó su emoción por esta presentación en San Juan.

“Me siento muy emocionado, soy un cirujano que cuida una persona a la vez. Tengo pacientes con cáncer mamario y también ha perdido pacientes, muchas de ellas muy jóvenes. Sabemos que el cáncer de mama es curable si lo tomamos a tiempo.

Tenemos las herramientas para detectar y curar el cáncer y tenemos que acercar la brecha de los pacientes que no tienen acceso por distintas razones. Para mí es muy emocionante ser parte de este viaje y compartir esto con este equipo tan talentoso que va a mejorar la salud y va a salvar muchas vidas”, dijo Joseph H. Dayan.

Salud, política de Estado

Teniendo en cuenta la situación actual de la provincia en relación a la necesidad de la búsqueda activa de la población objetivo sin controles mamarios pertinentes, desde Salud Pública se propuso la utilización de esta tecnología que permite detectar la patología mamaria en estadios muy precoces y en una línea temporal acotada.

Esto es vital en el tratamiento del cáncer de mama ya que las probabilidades de supervivencia son del 90 %, o más altas, cuando la enfermedad se detecta de forma temprana.

Los dispositivos son de probada eficacia como método de screening (prueba que se utiliza para la determinación precoz de enfermedades), además son de inocua, fácil y rápida aplicación en grandes poblaciones de mujeres en edades de riesgo, esto es, 25 a 79 años.

Estos parches no reemplazan los exámenes clínicos, pero pueden detectar anomalías en las mamas y cáncer en una etapa inicial.

El dispositivo Celbrea de Welwaze ha comprobado su eficiencia en la detección de enfermedad mamaria, demostrado en Centros de referencia mundial como el Memorial Sloan-Kettering Hospital (New York), Anderson Hospital and Cáncer Institute (Houston), cuyos informes fueron presentados ante el Ministerio de Salud.

Cómo funcionan

Celbrea es un dispositivo de detección térmica desechable y asequible para el control de la salud de los senos.

El mismo tiene como objetivo agregar a los protocolos de evaluación estándar existentes de los médicos un examen rápido e indoloro. Estos dispositivos no reemplazan una mamografía, pero proporciona una forma de detectar enfermedades mamarias, incluido el cáncer de mama.

Los parches o pads (que se se utilizan solo una solo vez) miden la diferencia de temperatura de los senos. Según datos de la compañía, cuando se desarrolla el cáncer de mama se forman nuevos vasos sanguíneos para apoyar el crecimiento del tumor. Ese proceso se conoce como angiogénesis.

Genera un aumento del metabolismo celular que causa que el área emita más calor de lo normal. Los parches cuentan con 1.188 sensores que miden la temperatura en tres ubicaciones clave en cada mama.

Celbrea TMD compara la temperatura de un segmento del seno con el otro, para que un profesional de la salud pueda identificar la actividad celular anormal.

La aplicación escanea los parches y realiza el monitoreo y registro de los resultados. Su desarrollo está basado en inteligencia artificial. Procesa el genotipo y fenotipo de cada persona considerando también su experiencia de vida y exposición a factores de riesgo.

La tecnología detrás del producto se basa en los principios de la termografía investigados por el doctor Gautherie de la Universidad Louis Pasteur en Estrasburgo, Francia.

La campaña en San Juan

La Provincia cuenta con un circuito de salud de la mujer, el cual permite a las pacientes acceder a un control de salud femenino en un solo día.

En una primera etapa, se capacitará a 40 equipos de salud. Una vez concluida esta etapa, se procederá a la realización del estudio en 40 centros de salud de toda la provincia.

Durante 20 meses, se apunta llegar a 60.000 mujeres pertenecientes a los sistemas públicos y privados de salud.

Se convocará a mujeres de un grupo etario según sus factores de riesgo, asegurando el cumplimiento de la equidad y la oportunidad en el diagnóstico. Se usarán los parches en mujeres de 40 a 79 años y mujeres con factores de riesgo entre los 25 y los 40 años.

Se incorporará la Unidad Sanitaria Móvil con el mismo fin. Se determinarán funciones de cada Nivel de Atención y red de derivación de casos positivos.

En caso de resultado negativo del estudio, el seguimiento se realizará según normas vigentes de acuerdo a edad y riesgo. En caso de resultado positivo del estudio, se procederá a la derivación al nivel de complejidad conveniente para completar el estudio y tratamiento requerido en cada caso.

Se incorporará el concepto de Navegadoras, consistente en la labor de trabajadores sociales que realizan el rastreo del cumplimiento de cada una de las indicaciones del sistema de salud hacia la paciente y la búsqueda de las soluciones en las barreras en el sistema que se pudieran detectar.

Se dispondrá de tarjetas de transporte gratuitas para las pacientes con diagnóstico positivo de cáncer de mama. Con esta medida se pretende el acceso a movilidad de la paciente derribando una de las barreras de acceso a la salud.

Se protocolizará el papel del recurso humano incluido en este plan: psicólogas, enfermeras, promotores de salud, médicos, trabajadoras sociales.

Sobre el cáncer de mama

El cáncer de mama es una enfermedad mundialmente prevalente y constituye un importante problema de salud femenina.

Este tipo de enfermedad tiene mayor incidencia en mujeres. Argentina, luego de Uruguay, es el país de América con la tasa de mortalidad más alta. Cada año mueren aproximadamente 5.400 mujeres y se diagnostican más de 21.000 casos.

Durante el 2020 y el 2021, el mundo, y en especial el sistema de salud, se vieron terriblemente afectados por la pandemia de COVID-19. Esto generó la desviación de recursos humanos, técnicos, económicos, financieros, etc. a la atención de esta patología. Asimismo, a consecuencia de los aislamientos preventivos y el temor generado en la población, las mujeres no concurrieron a sus controles habituales de salud.

Por esto, el Sistema de salud tiene el gran desafío de garantizar el acceso a los controles pertinentes y diseñar nuevas estrategias que reflejen el acceso oportuno y equitativo, para, de esta manera contener a la población objetivo, primero desde la prevención y luego desde el tratamiento adecuado, en el caso que lo requiera.

Para San Juan es fundamental fortalecer el plan de acceso a la atención del cáncer de mama, focalizado en obtener un diagnostico precoz y tratamiento de esta enfermedad, que tengan como resultado final disminuir los estadios intermedios y avanzados de este flagelo.