En julio de este año fue noticia después de casarse en la planta de residuos de Rivadavia, y esta vez vuelve a ser protagonista de una historia de DIARIO DE CUYO por un gesto solidario más que admirable.

Se trata de Cecilia Soto, 30, mamá de tres hijos, quien después de ver a muchas nenas en la calle, se conmovió y decidió hacer algo por ellas. Así, desde hace más de un año brinda clases gratis de zumba a unas 57 pequeñas de bajos recursos. El salón de la Unión Vecinal del Barrio San Lorenzo, en Santa Lucía, es donde Cecilia despliega todo su talento y amor.

"Mis clases son gratuitas ya que hay varias nenas que no pueden pagar una academia o clases de baile. Con ver una sonrisa en las caras de esas pequeñas me conformo", expresó.

Los lunes, miércoles y viernes, de 18 a 19.40, Cecilia deja su alma en las clases. "No estudié para ser profe, pero me nace del alma y me llena de felicidad bailar y enseñar lo poquito que sé", cerró. ¡Felicitaciones!

¡AYUDEMOS A CECILIA!

La profe está buscando ropa cómoda para que las nenas puedan ir a bailar. Necesitan calzas, remeras y zapatillas deportivas. Podés comunicarte con ella al 264 4 365 752.