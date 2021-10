Hace exactamente 2 años y 15 días, Verónica Mercado vivió momentos de terror pero reaccionó a tiempo y le salvó la vida a su hijo realizándole maniobras de RCP mientras lloraba sin parar. Benjamín, que en ese momento tenía 7 meses se descompensó y sufrió muerte súbita durante 20 minutos, seguida de un preinfarto. Después de un sinfín de controles médicos, los especialistas aseguraron que el niño estaba bien. Sin embargo, ayer al mediodía vivió un episodio similar y otra vez su mamá actuó de inmediato para volverlo a la vida.

"Nosotros estábamos comiendo, eran como las 12:25. Benja estaba comiendo ravioles, pero me pedía que le diera el pecho, porque aunque tiene 2 años y medio le sigo dando de mamar. Le dije que no le iba a dar la teta en ese momento, porque estaba comiendo salsa y le iba a hacer mal. Ante esa situación, él se paró de golpe para tratar de alcanzarme y se desmayó", comenzó relatando Verónica sobre el dramático episodio que vivió en su casa del Loteo San José, en Rawson.

Y continuó: "Lo agarré de inmediato, le toqué atrás de las orejitas y me di cuenta que no tenía pulso. Puse mi oído en su pecho y no le escuché el corazón. Me acordé de lo que pasó hace dos años y otra vez empecé a reanimarlo, hasta que por fin respiró. Pero en ese momento empezó a convulsionar".

Mientras la mamá luchaba para salvar la vida de su hijo, otro de los niños de la familia salió a pedir auxilio y fueron trasladados hasta la Policía Comunal de Rawson.

"Cuando me bajé del auto mi hijo seguía convulsionando, pero ya había abierto un poco los ojitos. Los policías salieron corrieron y sacaron al patrullero, para llevarnos a La Rotonda -por el Centro de Adiestramiento René Favaloro-. Mientras un polcía conducía el otro estaba sentado con nosotros atrás del patrullero y lo estaba controlando, Benja se había desmayado", contó.

Tras la llegada al centro de salud, los médicos le realizaron al niño todo tipo de estudios, que corroboraron una vez más que no tiene ningún problema de salud. "Tenemos que hacerle un control el mes que viene, para que me digan cómo seguimos", confió la mujer.

En cuanto a sus conocimientos sobre técnicas de reanimación, Verónica contó que "mis hijos iban a los scout de la Villa San Damián y ahí nos dieron una charla donde, más o menos, nos enseñaron. Además veo en la televisión y leo sobre recomendaciones, uno va a prendiendo".