Para interpretar el espíritu en forma exacta y porque las canciones contagian alegría, es que Spotify creó una lista con los mejores temas navideños.



Por sus mensajes de integración y mancomunión, algunas canciones traspasaron la barrera y se transformaron en himnos de la fecha festiva. Spotify presentó su ranking con los temas navideños más populares en Argentina.



10. Feliz Navidad – José Feliciano

9. Christmas Lights – Coldplay





8. Last Christmas – Wham!





7. Juicy Wiggle – Redfoo



6. Ice ice baby – Vanilla Ice





5. It's Beginning To Look A Lot Like Christmas – Michael Bublé

​​​​​​​





4. Hallelujah – Pentatonix

​​​​​​​





3. Santa Tell Me – Ariana Grande



2. Mistletoe – Justin Bieber

1. All i want for Christmas is you – Mariah Carey