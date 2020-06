El pasado viernes, las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia dieron a conocer la detección del séptimo caso de coronavirus en San Juan. Sin dar mayores detalles, indicaron que se trataba de un hombre joven, que había llegado desde el exterior y estaba aislado y que se trataba de un cuadro asintomático. Horas más tarde, Federico Zeballos, un joven vallista de 23 años, difundió un mensaje en las redes informó que él era la persona diagnosticada. Antes esa situación, el municipio de Valle Fértil emitió un comunicado manifestando su apoyo.

“Federico Zeballos es un joven vallisto, estudiante de Derecho de la UNSJ”, comienza el comunicado que cuenta la situación del chico.

Y sostiene: “Tras un emotivo descargo que el mismo joven realizó a través de sus redes sociales, hoy el pueblo y el gobierno de Valle Fértil brindan todo el apoyo a Federico y a su familia. Te deseamos una pronta recuperación. Estamos con vos”.

Cabe recordar que, Zeballos relató en las redes que viajó a México el pasado 1 de enero tras recibir una beca de intercambio para cursar en una prestigiosa universidad de ese país un semestre de su carrera. Allí vivió el inicio de la pandemia y luego regresó a Argentina.

Teniendo en cuenta todos los protocolos de seguridad, el joven fue recibido en San Juan con el operativo de rutina aplicado a todas las personas en su situación. Fue aislado, alojado en un hotel y allí se le realizó el hisopado que resultó positivo para Covid-19.

En su relato en las redes, el joven aseguró que se encuentra bien y destacó: “Acá no hay nadie a quien culpar. Nadie está exento de vivir una situación así. Yo nunca imaginé que me pudiera pasar, y acá estoy. Sólo pido respeto ante todo y demostremos por favor que vivimos en una era de civilización, no retrocedamos a costumbres dignas de la edad media. Demostremos que podemos ser una comunidad sensata y empática, y no dejemos de brindar apoyo y contención al otro. De esta salimos entre todos. Muchas gracias".