La denuncia por acoso de una locutora contra el periodista Ari Paluch puso en el tapete a nivel nacional los casos de mobbing, es decir, acoso laboral y los de acoso sexual en el ámbito del trabajo. En este contexto, DIARIO DE CUYO consultó al titular del Primer Juzgado Laboral, Mariano Ibañez, sobre la situación en la provincia, y el magistrado aseguró que “en San Juan no son comunes las denuncias de este tipo”.

“Yo, particularmente, no he recibido ninguna denuncia de este tipo de casos. Sí me han propuesto que sea parte de un panel que se dictará a principios del año que viene sobre el tema”, detalló Ibañez.

Y aseguró que “creo que la falta de denuncias tiene que ver con la dificultad probatoria de este tipo de hechos que no dejan huella. En la mayoría de los casos termina siendo la palabra del empleado contra la del empleador”.

En cambio, según detalló, los casos que más se denuncian son aquellos que tienen que ver con despidos directos, que son aquellos en los que empleador despide a un trabajador por incumplimiento. O por despido indirecto, que son aquellos en los que el trabajador se siente injuriado por algún tipo de incumplimiento por parte del empleador. A estas situaciones se suman los despidos por falta de trabajo o por fuerza mayor.

“Estos casos ocupan el 60 por ciento de las denuncias. Mientras que, el 40 por ciento restante tiene que ver con casos vinculados a riesgo de trabajo”, indicó Ibañez.

En cuanto al acoso laboral o mobbing, sostuvo que son aquellos hechos en los que existe un tipo de abuso por parte del empleador en torno a la dirección u organización con extralimitaciones, ya sea en el plano personal o laboral.

La situación contempla la ofensa o violencia hacia la dignidad del trabajador. Aquí pueden entrar hechos de discriminación, ya sea racial, sindical, por enfermedad, por género; o los hechos de abuso sexual, que incluyen tocamiento, cargoseo, invitaciones, regalos.

Abordaje desde la Subsecretaría de Trabajo

Coincidentemente, el subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry, comentó que en el organismo tampoco se recibe casos de acoso laboral o denuncias por mobbing de modo habitual.

“Justamente estamos trabajando en la creación de un área específica dentro de la Subsecretaría, porque hasta el momento no lo tenemos. Además, tenemos proyectado el dictado de una capacitación en la materia, que incluirá a empresarios y gremios”, aseguró Correa Esbry.

En cuanto a los motivos que podrían derivar en que haya pocas denuncias, aseguró que “por una parte creemos hay desconocimiento, dudas. Por otra, el hecho de que no haya una normativa exclusiva para estos casos, sino que es un ilícito contractual dentro de la injuria laboral, hace que no sea muy tenido en cuenta”.

Y coincidió con el Juez en que “también hay que tener en cuenta que es una situación muy difícil de probar”.