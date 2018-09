La noticia del fallecimiento de 4 niños en diferentes puntos del país a causa de un cuadro severo de infección por streptococcus pyogenes despertó alarma en los padres y obligó a las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires declarar una alerta epidemiológica. En San Juan, un especialista en infectología llevó tranquilidad a la población y explicó detalles de la bacteria.

Pablo Romano, profesional del Sanatorio Argentino, explicó que es una bacteria que los médicos están muy acostumbrados a tratar porque es la que produce la angina común en los chicos, adolescentes y adultos.

“La angina con placas es producida por esa bacteria y en general produce infecciones bastante leves, que se tratan con antibióticos, que son muy frecuentes y que muy pocas veces produce una enfermedad invasiva”, indicó el especialista.

Lo que ha sucedido en las últimas horas es que hubo chicos afectados con enfermedades invasivas. Esto quiere decir que la bacteria no solamente produce afectación de la garganta sino que también pasa al torrente sanguíneo y puede producir por medio de una toxina una enfermedad bastante grave.

Eso en algunos casos, en otros puede presentar directamente la bacteria de manera invasiva sin necesidad de afectación faríngea.

“Eso es lo que ha pasado y la verdad es que no es habitual verlo por eso ha llamado la atención”, aseguró Romano.

El médico explicó que no se trata de un brote sino de casos que no son habituales por lo que la sociedad "no tiene que alarmarse"

"Llama la atención porque son casos aislados de personas que han estado en lugares distintos en el mismo momento. Los pacientes no eran de una misma zona por lo que connota que no es una situación epidemiológica en un lugar en particulae", agregó.

Síntomas

Puede presentarse fiebre, lesiones en piel, dolor de garganta, vómito o cansancio marcado.

En caso de tener síntomas debe visitar a su médico de cabecera, no es necesario que sea especialista en infectología.

Fuente: Sanatorio Argentino