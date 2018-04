El ministro de Educación, Felipe De Los Ríos, recibió a los alumnos que participaron de la “Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para Latinoamérica y el Caribe (NYMUNLAC)*, el encuentro estudiantil sobre asuntos globales de mayor trascendencia en América Latina y el Caribe. Por primera vez participó la Argentina, representada por seis estudiantes sanjuaninos.

Los adolescentes pertenecen al Club de Relaciones Exteriores y Política Internacional, un taller independiente constituido por estudiantes universitarios y secundarios de gestión estatal y privada. Ellos son: Gianluca Pirán, Ana María Pereyra, Martina y Julieta Robledo, Guadalupe Camacho y Ana García, quienes fueron acompañados por la profesora Juliette Kadi.

En una amena charla los jóvenes agradecieron el apoyo brindado por el ministro de Educación Felipe De Los Ríos y relataron la experiencia vivida en Nueva York desde el 1 al 5 de abril. Mientras se desarrollaba la reunión, De Los Ríos contactó telefónicamente al ministro de Hacienda Roberto Gattoni, quien saludó a los estudiantes instándolos a replicar esta experiencia y promover la participación de más sanjuaninos.

La profesora Juliette Kadi expresó: "Les queremos agradecer, sabemos que sin el apoyo de ustedes y de los sanjuaninos no podríamos haber participado. Asumimos este desafío con total responsabilidad y consideramos que los objetivos que nos pusimos fueron superados. La experiencia fue muy positiva. Los chicos pudieron, además de compartir con estudiantes de ocho países de Latinoamérica y ver distintas realidades, poner en práctica sus conocimientos sobre lo aprendido de países a los que les tocó representar, comprensión lectora, redacción, oratoria, estrategias y búsqueda de consensos par aunar criterios".

"No teníamos ninguna expectativa ya que nunca Argentina había participado de estos modelos. Grande fue la sorpresa cuando comparamos nuestro nivel, lo que fue ampliamente satisfactorio. Incluso chicos de otras delegaciones tenían más expectativas puestas en nosotros que nosotros mismos. Siempre hay cosas que mejorar pero vamos por buen camino. En nuestra primera experiencia obtuvimos cuatro distinciones", sostuvo la profesora.

Kadi, indicó: "El ministro nos pidió compartir nuestra experiencia con otros chicos de la provincia incluyendo especialmente los departamentos alejados. El ministerio nos va ayudar a difundir y poder trabajar con chicos del secundario que quieran sumarse a esta iniciativa. Es totalmente gratis, los días sábados. La idea es capacitarlos para que todos tengan la posibilidad de tener estas experiencias".

Los estudiantes sanjuaninos que participaron

Gian Luca Pirán, tiene 19 años, cursa tercer año de la Licenciatura de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. “Fue una experiencia muy fructífera, al comparar los avances en materia de educación, participación política y ciudadana, compromiso docente y empoderamiento de jóvenes, nos sirven para darnos cuenta de que no estamos tan mal como creemos, que Argentina no esta tan lejos de algunas a veces mal llamadas 'potencias'. Y lo esencial es que después de todo la juventud no esta tan perdida, como a veces expresan”.

“Competimos en tres comisiones: Asuntos Jurídicos, Asuntos Sociales, Culturales y Humanitarios, y Comisión de la Mujer y en todas conseguimos distinciones de honor por nuestra destacada participación. En lo personal lo veo como un gran avance para los jóvenes que conformamos el taller y para todos los docentes e instituciones que año a año confían en nosotros. Fue una gran apuesta a la Educación por parte del Gobierno sin ellos no hubiese sido posible nuestra participación. Esperamos seguir sumando estudiantes dispuestos a confiar en este proyecto que ya esta marcando tendencia a nivel nacional e internacional. Con el apoyo del Ministerio de Educación pretendemos llevar estas prácticas a todo San Juan, en especial el interior”.

Greta Robledo Lucena, de 15 años, cursa el ciclo orientado Humanidades y Ciencias Sociales en el Colegio Central Universitario Mariano Moreno. “Me tocó el desafío de representar a la República Popular de Bangladesh en AG3: Asamblea General de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales. Digo desafío porque Bangladesh tiene una cultura y una realidad muy distinta a la que tenemos en Argentina. Sin embargo, fue una experiencia increíble investigar y tomar la posición de los diplomáticos de este país en defensa de los grupos étnicos.”.

“Mantuve un debate muy fluido e interesante con personas de toda Latinoamérica, además de conocer la sede de las Naciones Unidas y realizar una visita a las misiones permanentes en la embajada de Kenia. Me esforcé y estudié mucho para darle a San Juan y a Argentina la representación merecida. Di lo mejor de mí y eso tuvo sus frutos, ya que se me otorgó un reconocimiento como delegación distinguida y otro como mejor oradora”, contó la joven.

Guadalupe Camacho, tiene 18 años, egresó del Colegio La Inmaculada e ingresó a la carrera de Relaciones Internacionales. “El modelo de Naciones Unidas es un espacio en dónde se aprende mucho las distintas realidades que nos rodean diariamente. Nos hacen crecer como persona y como ciudadanos, nos permite ver cuáles son nuestras capacidades y así trabajar más sobre ellas y poder potenciarlas. Me permitió conocer las realidades de otros países y personas y ver cómo está posicionada Argentina. Estuvimos en el salón de la Asamblea General de Naciones Unidas, visitamos la misión permanente de Kenya y conocer más acerca de este país fue una experiencia única. La educación lo es todo, hay que seguirla promoviendo para que se sigan formando grandes ciudadanos y que esto siga siendo cada vez más enriquecedor”.

Martina Robledo Lucena, de 16 años, cursa 5º año en la escuela Industrial D. F. Sarmiento. “Esta participación es una de las experiencias más enriquecedoras e inolvidable. Participar, debatir, negociar, ser una 'diplomática' por unos días fue increíble. La ciudad de Nueva York te enamora con sus paisajes urbanos, esa magia de estar en la “Gran Manzana” y Naciones Unidas donde recibimos de cada órgano sus respectivos reconocimientos a nuestra delegación. El sacrificio, dedicación y trabajo en equipo tuvo su reconocimiento y orgullosas recibimos la mención como mejor delegación en la sede de Naciones Unidas”.

Ana María Pereyra, de 17 años, cursa la carrera de Comunicación Social y Ciencias Políticas. “Destacó de esta experiencia la seguridad que me transmitió el apoyo inmenso que recibimos. El mérito es compartido entre nuestro esfuerzo y el de las personas que creyeron en nuestras capacidades y nos prestaron su ayuda. El viaje en sí fue increíble. Las actividades programadas, el conocer jóvenes de Republica Dominicana, Chile, México, entre otros; conocer a otros jóvenes con culturas diferentes pero que como nosotros, tienen ganas de cambiar el mundo y hacen cosas para transformarlo. Esta experiencia me ayudó a crecer como persona y a adquirir nuevas herramientas para trabajar en el medio en que vivo”.

Ana García, tiene 17 años, es alumna de la escuela Normal Superior Sarmiento. “Esta experiencia fue un completo desafío desde el minuto cero. Recaudar fondos, estudiar el país y el resto de los países que participaban, fortalecer nuestros conocimientos en materia de Derecho, Economía, Política, Relaciones Exteriores. Fueron tres meses de mucho trabajo en equipo. El país que tenía que representar fue Bangladesh en la comisión Jurídica y social de la Mujer, donde abordamos temas como Igualdad de género, empoderamiento de la mujer rural, asistencia a la mujer Palestina. Temas que en la actualidad actual están teniendo un gran trascendencia”.

“Nuestro objetivo era que los países de Occidente puedan comprender las políticas de Bangladesh, su cultura, y dejar de catalogarlo como "raro" o pensar que está mal lo que hacen o no. Esa región de Asia, con mayoría de religión islámica, simplemente hace las cosas diferentes, y supimos entender las razones de esas diferencias. Hicimos que la comunidad internacional la comprenda, logramos realizar proyectos de acción junto a países occidentales, buscando políticas que favorezcan a todos, políticas que buscan la paz, la aceptación de la diversidad”, dijo la joven.

“Después de tres días de debates en el salón de Asamblea General de Naciones Unidas, de haber convivido con personas de otros países, con diferentes culturas, ideologías, puedo decir que la diversidad es hermosa, que ser diferente nos hace ser únicos, pero respetar la diversidad nos hace ser grandes personas. No sólo gané una mención, gané una hermosa experiencia, y muchas ganas de trabajar para lograr una sociedad mejor, que crezca día a día”, expresó García.

El ministro Felipe De Los Ríos cerró el encuentro comprometiendo a los estudiantes a encarar otro desafío que es la difusión e incorporación a los alumnos especialmente de los departamentos alejados para que puedan participar en la próxima asamblea.

"Puede que muchos se pregunten por qué estos chicos van tan lejos a luchar por los derechos de grupos étnicos cuando acá nuestros pueblos originarios sufren mucho. Vamos a aprovechar este éxito que han obtenido, la experiencia y el conocimiento adquirido para comprometerlos en dos aspectos. Uno que el año que viene vuelvan a participar a través de nuevos chicos que se sumen, tras un gran que trabajo y responsabilidad que tendrán ustedes de incentivarlos a participar. Ustedes deberán estimularlos para que también se atrevan a concretar esta experiencia", manifestó el funcionario.

"El segundo compromiso, es que esta defensa de derechos de la mujer palestina o de los pueblos étnicos la realicen acá también con los pueblos originarios. Los vamos a vincular con los referentes de los departamentos de Sarmiento y 25 de Mayo. Cuando tomen contacto con ellos se darán cuenta que los mismos problemas que estuvieron abordando de esas comunidades tan remotas son los mismos que tienen ellos que viven a pocos kilómetros de su casa. Ese trabajo que ustedes logren luego se debe transformar en un proyecto para enviar a la Legislatura. Tendrán que interesar a los diputados para que se resuelvan esos problemas como el dominial. En la Laguna de Guanacache viven en un terreno desde siempre pero aun no son dueños. Esto será una extrapolación real de los conocimientos y la experiencia realizada", finalizó expresando De Los Ríos.

*Cabe recordar que la Conferencia NYMUNLAC 2018 se desarrolló desde el 1 al 5 de abril de este año, en el Centro de Convenciones del Hotel Grand Hyatt New York y en el Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ambos ubicados en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

La Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para Latinoamérica y el Caribe (NYMUNLAC), es un espacio único de reflexión y análisis de los temas globales de los estudiantes.

NYMUNLAC es el único que brinda la oportunidad a los jóvenes de debatir y presentar las conclusiones de su trabajo desde los asientos de los representantes oficiales de los 193 Estados Miembros en la sede principal de las Naciones Unidas en Nueva York. Este año participaron de más de 400 estudiantes de colegios, escuelas, liceos y universidades.