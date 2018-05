El sanjuanino Fernando Moyano todavía no sale de su asombro. Es que resultó ganador de un concurso del que hasta había olvidado haber participado y cuando fue notificado creyó ser víctima de una estafa. En poco más de un mes estará junto a su esposa en Rusia disfrutando, con todo pago, de los dos primeros partidos de Argentina en el Mundial. Un sueño hecho realidad.

En abril el técnico informático participó de una encuesta de Infobae que tenía como objetivo conocer la opinión de los lectores respecto al sitio y prometía, como premios tres viajes distintos: uno a Rusia, otro a Roma y un tercero a Miami. El sanjuanino tildó sin demasiadas expectativas la opción que más le atraía: ser parte del Mundial.

"Esta semana revisé el mail y me encontré con que había ganado. Pensé que era una estafa, igual llamé y cuando me respondieron 'hola, Infobae' me encontré con que era verdad y era el ganador del viaje a Rusia", contó a DIARIO DE CUYO todavía incrédulo.

Es que viajar a ver un Mundial es mucho más que un costoso regalo: es el sueño de su vida. "Este año cumplo los 50 y mi mujer había averiguado para regalármelo, pero eligió algo más barato", afirmó entre risas.

Tanto Fernando como su mujer María Eugenia viajarán el 12 de junio con pasajes, alojamiento en un hotel 4 estrellas, traslados al estadio y las entradas para ver los dos primeros partidos de la selección dirigida por Sampaoli.

Aunque el premio es irresistible, el sanjuanino reconoce que le pesaba que su hija menor jurara la bandera durante el viaje. Sin embargo, se lllevó otra grata sorpresa. "Me escribió una carta diciéndome que no le importaba que no pudiera estar, que cumpliera mi sueño. Es todo muy emocionante", agregó.

Fernando parece estar de para bien, el mismo día que supo que viajaría gratis a Rusia ganó dos entradas para el cine y ahora se convirtió en el amuleto de sus familiares y conocidos. "Todos quieren que les tire un número para la quiniela, pero no creo tener tanta suerte", concluyó el amante dle fútbol.