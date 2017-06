Ana Cecilia Pérez publicó en las redes sociales unas sentidas palabras por la muerte de su padre, Luis Eduardo, en un domicilio

de Capital. La mujer está radicada hace algún tiempo en el exterior y decidió hacer su último adiós público.

La carta que escribió:

Honrar la Vida!

Conocés esa canción? De Eladia Blasquez?

En esa canción se encierra el significado más hermoso de lo que es la Vida.

La Vida es un hecho sagrado, y no tenemos derecho, bajo ningún concepto, a transgredirla. Palabras de mi padre.

Que quién era mi padre? Sale en los diarios. Puchito campeón, como lo llamaban sus amigos futboleros, Luisito, como le decía Tía Beba, Pancho para su familia. Para nosotros: Viejo!



"Viejo, ya conocemos tu filosofía”!!! Amar al prógimo, respetarlo, ayudarlo, asistirlo. Honrar la Vida. Los valores morales, viejo, otra vez con lo mismo!!!

"El capítulo más importatne, pasa por...” Cuanto daría por escuchar esa frase tuya, tan típica. Y con ella la pelorata de la vida, de la Fe, El Flaco!!! Como lo llambas vos tan filialmente a Jesús, tu único Idolo, tu inseparable compañero de viaje. Ese viaje que hacemos todos al pasar por esta tierra. Porque el "nuestro es un paso”, decías. Un paso hacia lo divino, hacia lo eterno! Hacia al Padre celestial!

El Flaco, tu amigo Jesús. Su vida fue tu ejemplo, y con ese ejemplo viviste, educaste, amaste, y quizás hasta moriste.

La vida es un hecho sagrado.

"En los diarios no hablaban de Tí, ni de mí”, cantaba Baglietto. Y es así. En el diario no dicen quien fuiste. No comentan de tu enamoramiento por la vida. De como honrraste la Vida.

Yo quiero tomar la palabra ahora, y gritar a los cuatro vientos.

Excelente persona, excelente padre, excelente amigo. Fiel. Loyal. Respetuoso de cada ser que Dios puso sobre la tierra.

Vos nos enseñaste a que "El mayor triunfo del hombre es el dominio sobre Sí mismo” Y otra vez comenzabas a filosofar, como decíamos nosotros. Y vos te reías!!! Y sin hacer caso a nuestras quejas, seguías filosofando. Es que nos estabas educando!! Y no nos dábamos cuenta! Y así aprendimos, nosotros cinco, a honrar la vida!!! Gracias, viejo. Gracias papi!

Que sería de nosotros sin esa, tu filosofía, tu Amigo "El Flaco”, sin tus Griegos, los mayores pensadores! Nos diste tanto. Nos diste todo lo que necesitamos para transitar por este valle de lágrimas. Nos enseñaste a "que un tropezón no es caída” y a que hay que ponerse de pie despúes de haber trastabillado! Nos diste esa fuerza para luchar, y lucharla, con la cabeza en alto! Por tener la conciencia tranquila, de haber hecho las cosas bien. Porque tu referente fue el más puro que podemos tener. Jesús!

"Soy un convencido de que esto no termina aquí”!! Decías, y nos enseñaste que a la muerte hay que mirarla sin miedo. Porque quien tiene un corazón noble, tiene un lugarcito reservado allá arriba, al lado de Dios. Tus palabras, papi!!!

Estás! Claro que estás. En nuestro corazón. En nuestras vidas. En nuestros recuerdos! Y son son bellos. Nuestra niñez, nuestra adolescencia, y siempre tu dulce compañía y tus palabras de aliento.

De vos aprendimos a ser optimistas. A mirar la vida con amor. A esperar al nuevo día. Y de afrontarlo con alegría, con entusiasmo. A no perder la esperanza. Porque siempre se puedo, sólo hay que desearlo. Porque con Fe todo se puede.

Cuanto nos dejaste, cuanto nos diste. Somos tu reflejo, y estoy orgullosa de eso!

Innumerables son las palabras. Pero a las palabras se las lleva el viento.

Vos te quedás en nuestro corazón. En tu legado espiritual. En el amor que nos tenemos como familia. Y en el saber mirar la vida como un hecho Sagrado.

Gracias Papi.

Ana Cecilia