Es una situación que se tenía prevista, pero aun así las proyecciones de los gremios apuntan a conseguir las cifras de la temporada pasada y mantenerlas. En tanto, hasta la primera semana de enero, el paso de argentinos por Agua Negra ha caído en torno a 40% respecto del año pasado.

Una temporada estival mucho más tranquila de lo que se ha observado durante otros años, es lo que está caracterizando el mes de enero en la Región de Coquimbo. Basta con observar la baja afluencia de personas en las playas de la zona, la casi nula generación de tacos en el sector de Avenida del Mar y la Costanera y la baja aglomeración de clientes en los centros comerciales de la conurbación, para hacer un diagnóstico, aunque temprano, de la situación en lo que a turismo se refiere.

Al consultar a los actores de la industria sobre la realidad que está viviendo el rubro, la percepción se confirma. Lo más concreto es que hasta la primera semana de enero, el paso de argentinos por Agua Negra ha caído en torno a 40% respecto del año pasado, pues han ingresado 5.502 trasandinos, siendo el peak más importante en las vísperas de feriados donde se atendieron en promedio 2.000 personas en 400 vehículos al día. Pero en comparación con la temporada anterior se registra una baja de ingresos, pues a la misma fecha habían ingresado cerca de 9 mil argentinos. La autoridad provincial sostuvo que la baja de turistas argentinos se podría deber a varios factores como la situación económica, el alza del dólar o bien la preferencia de ingreso por otros pasos fronterizos del país.

En la misma línea, la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo confirma que las reservas efectivas en alojamientos turísticos también han caído respecto del año pasado. Y es que en 2018, las reservas hoteleras alcanzaban un promedio de sobre el 80% en esta fecha, sin embargo, según el gremio, la ocupación para este enero se perfila con un 60%. Con todo, desde la cámara confirmaron que la llegada de trasandinos a establecimientos de alojamiento turístico ha caído en torno al 30%. “Sin embargo, se ha observado una caída mucho más marcada en los arriendos informales, donde se ha notado más dramáticamente la baja de argentinos, me atrevería decir 60%”, dijo Cerda.

Este año sí han llegado más chilenos, asegura. En temporadas anteriores este tipo de turistas llegaban en masa en febrero, pero este año se ha ido notando una curva de crecimiento en este primer mes. “Por lo mismo, podemos decir que todo el esfuerzo que se ha hecho con las campañas a nivel nacional ha dado resultados exitosos”, explicó de manera optimista la líder gremial.

A sus palabras además se ha sumado la directora de Sernatur, Andrea Wolleter, quien si bien señaló que aún es prematuro proyectar cifras concretas para la región, a nivel nacional se espera la llegada de 2,4 millones de turistas extranjeros, mientras que la Región de Coquimbo recibe más de 2,6 millones de viajes anuales de turistas nacionales, cifra que esperan mantener esta temporada.

Precios más bajos

Hay que recordar que al inicio de la temporada estival, ya existían voces oficiales que llamaban a nivelar los precios por oferta y demanda con miras a la caída que experimentaría la llegada de turistas a la región —y así lograr atraer más visitantes con ofertas atractivas—. Fue el caso del seremi de Economía, Luis Arjona, que en diciembre ya hacía un llamado a los empresarios a ajustar sus tarifas. “Es cierto que hay bastante competencia de alojamientos no formales, no podemos taparnos los ojos, por lo que el mensaje para los empresarios hoteleros y gastronómicos es ajustar las tarifas, no perder, sino que acomodarse a la oferta y demanda”, explicó, afirmando que aun así se mantienen optimistas frente a la temporada que viene.

Pues bien, efectivamente los precios de los servicios en la región han ido a la baja. Así lo confirma Laura Cerda, presidenta de la Cámara de Turismo de la región. “Se ha observado una sobre oferta de alojamientos, por lo tanto, se han producido ofertas de precio, paquetes y menú más económicos, por lo que los turistas se verán beneficiados este año desde ese punto de vista”, indicó.

Wolleter además confirmó que es una tendencia que se venía gestionando desde antes, con miras a atraer más cantidad de público. “Ya durante la promoción de la temporada estival chilena en el extranjero, varios alojamientos, junto con mantener las tarifas de la temporada anterior, por ejemplo, descuentan el IVA, en efectivo o tarjeta bancaria, y reciben pesos argentinos. Eso fue lo que, como gobierno, fuimos a difundir en Argentina”, dijo en entrevista con diario El Día.

Comercio mantiene ofertas de 50% y más

Una situación similar se estaría observando en el comercio. Patricio Araya, presidente de la Cámara de Comercio de La Serena, confirmó que la poca venida de argentinos les ha afectado. “Ahora recién se están viendo unos pocos en las calles, pero no compran. Los argentinos suelen cotizar antes de comprar, pero no han concretado compras aún”, aseguró. Con todo, Araya señaló que se mantienen optimistas para enero y febrero. “Empezamos un período de liquidación con ofertas que van hasta el 50% de descuento. Vamos a competir con las grandes tiendas y con eso esperamos dar vuelta las cifras negativas que se observaron durante todo 2018”, concluyó.

Tarifas en alojamiento

A modo de ejemplo, El Día revisó las tarifas de alojamientos turísticos disponibles en la oferta online, donde a través del sitio Booking.cl es posible encontrar alternativas desde los $20 mil chilenos por noche —en establecimientos tipo hostal, por persona—. En general, la categoría de cabañas se puede encontrar a precios en torno a los $50 mil por noche para dos personas, mientras que los hoteles ubicados en Avenida del Mar exhiben tarifas desde los $60 mil por habitación.

En tanto, hay que destacar que de acuerdo a la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (realizada por el INE), correspondiente a enero del año pasado, el precio promedio por noche en la región alcanzaba $53.584, valor que de no bajar, al menos de mantendría.

Ocupación hotelera en la región

Según la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo, las reservas efectivas para enero en el centro de La Serena alcanzan un 32% para el mes de enero, un 45% en Avenida del Mar, un 54% en el Valle de Elqui, un 30% en Limarí, 10% en Choapa y 20% en La Higuera. “A esto hay que sumarle un 30% más por los turistas que llegan sin reserva, como es lo usual. Entonces, si el promedio para enero en ocupación turística es de 32%, más el 30% que llega sin reserva podríamos hablar de una ocupación de en torno el 60% para enero”, calculó la presidenta de la Cámara de Turismo regional, Laura Cerda.

Estas cifras contrastan negativamente con las observadas hace doce meses, ya que en enero de 2018 la ocupación superaba el 80% en promedio en la zona.

Fuente: Diario el Día