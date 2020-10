En diálogo con Radio Sarmiento el mandatario provincial dejó definiciones concretas en relación temas fundamentales como: turismo, educación, elecciones legislativas 2021, costo fiscal, Fiesta del Sol, pandemia, reuniones sociales e incluso la interna bloquista entre Caselles y Luis Rueda.

A continuación las frases más destacas por tema:

1. Costo fiscal luego de los anuncios del Acuerdo San Juan

“Estamos hablando de un costo fiscal importante, hablamos de millones, pero no lo vemos como costo, sino que lo vemos desde el beneficio que les puede dejar a los sanjuaninos. En 24 horas hay más de 1.700 inscriptos en el programa San Juan trabaja y eso es muy importante para el futuro de la provincia”.

2. Diferencia entre las cifras sanitarias de Nación y Provincia

“Yo quisiera relativizar este tema porque en realidad hemos tenido perfectas correspondencias con el gobierno nacional. La situación nos preocupa a todos, algún número puede estar más o menos acomodado porque cuesta sistematizar toda la información con el complejo trabajo de 24 jurisdicciones. Pero en San Juan hemos tenido en promedio 160 días de trabajo en 200 días de cuarentena y mantenemos uno de los mejores estatus sanitarios del país”.

3. Interna bloquista entre Luis Rueda y Graciela Caselles

“Creo que se van a tener que sentar a conversar para solucionar las cosas, son dos personas inteligentes. No creo que esto pueda afectar la relación que tenemos con el bloquismo, es un partido histórico en San Juan. Sin embargo, hay que naturalizar el tema de las internas en los partidos políticos, yo las tuve y mantenemos una muy buena relación con todos los sectores”.

4. Fiesta Nacional del Sol

“Es difícil dar definiciones concretas en un contexto de pandemia. Hoy no están dadas las condiciones para desarrollar una fiesta del sol como la conocemos. Estamos siendo muy prudentes con la ministro porque lo que se decida afecta el trabajo de casi tres mil personas, y decir algo para luego desdecirnos, no es bueno, sobre todo en un contexto donde los casos siguen creciendo en el interior del país”.

5. Elecciones legislativas 2021

“Los actuales legisladores han hecho una muy buena tarea. Creo que en algún punto habrá renovación y en otro habrá continuidad. No está bien dejar todo como está, ni tampoco es bueno cambiar todo. Hay que ver cómo se encabeza la lista, porque si es una mujer, la tercera debe ser también una mujer”.

6. Turismo interno

“Teníamos todo dispuesto para su regreso en Calingasta y sucedió lo del caso positivo y posterior rastrillaje. Entiendo que por lo lindo que están los días cuesta mucho quedarse en casa. No vamos a volver a tener una normalidad como la de antes pero vamos a intentar que sea lo más parecido. El turismo es una salida para poder distraerse un poco. Ahora estamos en primavera, pero llegando el verano entiendo que va a ser necesario el turismo interno, por más que crezcan los contagios”.

7. Elecciones 2023

“Pienso en el 2023, pero pienso mucho más en el 2021, ya que será determinante a nivel nacional y provincial de cara a las elecciones del año 2023. No todo es tan matemático, pero creo que la interna ya está superada y que todo dependerá mucho de lo que pase el año que viene”.

8. Renuiones sociales

“El tema de las reuniones sociales está muy vinculado con el turismo interno. Estamos analizando todas las posibilidades, pero lógicamente por lo conocido se ha pospuesto un poco. Entiendo que para el día de la madre no es necesario habilitar las reuniones sociales porque es un día que se pasa en familia”.

9. Pandemia

“Nunca me imaginé vivir esto, me imaginé un 2020 dinámico pero no con pandemia. Llevamos 7 meses de un aprendizaje constante, de diálogo permanente y de medidas que tienden a amortiguar la situación actual. A la pandemia no le vamos a ganar, nadie le ha podido ganar, sin embargo hemos superado obstáculos entre todos y la prueba de ellos son las conclusiones de ayer del Acuerdo San Juan”.

10. Educación

"Fuimos la primera provincia en regresar a las clases presenciales antes del brote en Caucete. Pero no hubo ningún niño o docente contagiado y eso habla de lo bien que se hicieron las cosas. Hoy el Ministerio de Educación de la Nacióne establece una tabla y según eso podemos determinar si se vuelve o no, y yo ahiero a eso. Veo que se trata de un tema que necesita muchísimo estudio y no se pueden tomar desiciones apresudaras. Esperar a que las clases vuelvan el año que viene me parece lo más razonable en este contexto".