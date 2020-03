En medio de la pandemia por coronavirus, especialistas de todo el mundo recomiendan al unísono que la mejor arma para evitar la transmisión del Covid-19, tal como sucede con otro tipo de enfermedades, es el simple acto de lavarse las manos con agua y jabón. Aunque esta parezca una conducta común, la mayoría de las personas no lo hacemos como corresponde o tantas veces como se necesitaría. En ese contexto, DIARIO DE CUYO consultó a Antonia Nievas, licenciada en Enfermería especializada en control de infecciones que se desempeña en el Hospital Marcial Quiroga, para que detallara los secretos del proceso.

* Las partes olvidadas de las manos

Aunque creamos que higienizamos la totalidad de nuestras manos, estudios demuestran que hay distintos sectores que olvidamos y no quedan realmente limpios. “Las partes de las manos que menos nos lavamos son los dedos pulgares, las puntas de los dedos y la zona comprendida entre los dedos”, comentó al respecto Nievas.

* La técnica correcta

“Para asegurarnos llegar a todas las zonas de las manos con el agua y el jabón y eliminar los gérmenes existe una técnica de 11 pasos, que también debe utilizarse cuando nos colocamos alcohol en gel”, destacó la Enfermera y demostró cuáles son esos pasos:

“Si hacemos de modo correcto la técnica vamos a estar seguros de que tenemos las manos limpias y vamos a evitar la transmisión de enfermedades”, destacó la especialista.

* Los momentos en los que sí o sí hay que lavarse las manos en casa

Al respecto, la especialista enumeró: antes de comer, antes de preparar alimentos, después de ir al baño y después de hacer tareas que implican que me ensucie las manos.

* Los jabones

“En la comunidad es suficiente con el jabón común. Pero hoy en día se recomienda usar jabón líquido en lugar de jabón en barra para el lavado de manos. Esto, porque viene en frascos con válvulas que me permite que el jabón se mantenga limpio, es decir, que no se contamine, y que no pase como pasa con la barra, que normalmente se mantiene húmeda y eso también genera contaminación”, detalló la especialista.

A la vez acentuó: “Lo ideal es que en todos los espacios compartidos, en las instituciones, empresas, fábricas o edificios públicos, haya sí o sí jabón líquido. En caso de que no se use este tipo de jabones, cada persona se debe llevar su jabón para asegurarse la limpieza”.

En cuanto a los jabones antibacteriales, afirmó que sólo son necesarios por recomendación médica. “En general, en el hogar es suficiente el jabón común”, sostuvo.

“Si bien no tenemos datos del lavado de manos en la población en general, lo que sabemos hasta hoy es que en la mayoría de las instituciones de la provincia no alcanza el 50%, en coincidencia con la estadística mundial. Esto incluye todo el ámbito de salud: instituciones privadas, públicas y espacios de cuidado de personas, como los geriátricos”, Antonia Nievas.

* Secado

En espacios de uso común (afuera del hogar) para el secado de manos, según las recomendaciones de especialistas, lo mejor es usar toallas de papel que deben descartarse una vez que son usadas. En las viviendas sí es conveniente usar toallas de tela pero deber ser lavadas regularmente para descartar cualquier tipo de contaminante.

* Uso del alcohol en gel

La primera recomendación es que el alcohol en gel tiene que ser al 70 por ciento, para asegurarnos de que es antiséptico.

En cuanto al uso, Nievas explicó que “la recomendación es el lavado de manos con agua y jabón si tengo las manos visiblemente sucias. Si no tengo las manos visiblemente sucias y hace poco me hice un lavado con agua y jabón, puedo usar alcohol en gel. Lo conveniente es lavarse las manos antes de salir de casa, llevar un recipiente de bolsillo con alcohol y usarlo, por ejemplo, si voy en un colectivo y toco el asiento, el pasamanos, etcétera. Ahora, si voy a tocar un producto con tierra o con alguna otra suciedad eso ya significa que me tengo que volver a lavar las manos para luego usar nuevamente el alcohol”.

* Higiene de superficies

“Hoy en día, en el contexto en el que estamos viviendo, el segundo pilar dentro de la prevención, después de la higiene de manos, es la limpieza de superficies”, indicó la enfermera.

Y recomendó: “Lo ideal es limpiar con agua y detergente, enjuagar y luego hacer una desinfección con una sustancia formada por hipoclorito de sodio a 1.000 partes por millón, lo que significa 20 centímetros de cloro. Esta lavandina consigue en los supermercados pero tiene que decir de 55 a 60 gramos por decilitro. Esos 20 centímetros que tome de ese tipo de lavandina lo diluyo en un litro de agua. A esa dilución, la lavandina tiene un ph especial que la lleva a convertirse en desinfectada. Lo principal para que funcione es hace la dilución correcta, colocarla en recipientes opacos y preparar la solución que voy a usar en el momento, lo que sobra se debe descartar y preparar cada vez que uno la necesite”.