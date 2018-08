A los 11 años, la Paola González (38) quedó sola en el mundo. Su madre la abandonó y tuvo que arreglárselas como pudo para salir adelante. Ella no tiene partida de nacimiento y, como consecuencia, tampoco DNI. A los 14 años tuvo en su casa a la primera de sus 7 hijos y no la inscribió en el Registro Civil. Después, tampoco anotó al resto de sus bebés. Ahora, tras tener en sus manos las partidas de nacimiento de sus 4 hijos menores, confesó: “No los anotaba porque tenía miedo de que me los sacaran”.

“Yo tuve a cuatro de mis hijos en mi casa y a los otros tres en el hospital. Cuando me pedían el documento les decía que lo tenía en trámite, pero como en realidad no lo tenía no me animaba a ir al Registro Civil a inscribirlos. Pensaba que como tenía papeles que aseguraran que eran míos me los podían sacar y yo no podría soportar eso”, contó la mujer cuyos hijos ahora tienen 4, 5, 7, 9, 13, 17 y 24 años.

El tiempo iba pasando y tanto ella como los chicos tenían cada vez más limitaciones. “Sin documento no sos nada”, reflexionó Paola.

La mujer contó además que “yo me las arreglo trabajando como ama de casa y vendo ropa, pero mis hijos tienen muchos problemas. Sólo han podido ir a la escuela algunos años, cuando los aceptaban por buena voluntad, pero en los papeles no tienen ningún año aprobado. Y lo que más me duele es que muchas veces se desilusionan. A dos de mis hijos les encanta jugar al fútbol y juegan en un club de La Bebida –donde vive la familia- pero no los puedo anotar y cuando el equipo sale a competir a otros clubes ellos no pueden ir”.

Por estos motivos, y principalmente pensando en la educación de sus chicos, Paola intentó en dos oportunidades hacer los trámites correspondientes, pero no pudo, “por ignorancia yo no sabía qué hacer. Y cuando preguntaba me decían que era muy difícil, que había que hacer muchos papeles, pero no me decían qué hacer ni cómo. Por eso, pensé que nunca lo íbamos a lograr”, sostuvo.

Fue la hija mayor de la mujer quien la convenció de solucionar el problema. “Ella tiene dos hijos y los pudo a anotar con el documento del papá. Pero me dijo, 'mamá no podemos seguir así'. Por suerte pidió ayuda y la consiguió”, recordó Paola.

Ahora, la mujer recibió la partida de nacimiento de sus cuatro hijos menores de 12 años, que se pudieron gestionar a través de un trámite administrativo. Ellos, dentro de los próximos 20 días por fin tendrán sus DNI. Mientras, el trámite de las otras 4 partidas está avanzando por vía judicial.

“¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuándo tengamos los documentos? Yo, festejar y mis hijos estudiar”, confió Paola.

El trámite

Los abogados Flores y Gil acompañaron a Paola a re tirar las partidas de sus hijos.

Hace alrededor de 4 años, la hija de Paola González se acercó a Eduardo Bellido, quien forma parte de una agrupación Maestros de América, y le contó la situación de su familia. Él buscó asistencia legal y los abogados Francisco Flores y Gastón Gil se hicieron cargo del caso.

Los cuatro niños menores de 12 años ya recibieron sus partidas de nacimiento porque hasta esa edad, el trámite se puede realizar por vía administrativa. Sin embargo, según la ley, quienes son mayores de 12 años deben iniciar un proceso judicial, lo cual lleva más tiempo.

“Lamentablemente hay muchas personas que están en esta situación y cada tanto recibimos trámites de este tipo. Es importante que la gente se acerque al Registro Civil y consulte”, comentó al respecto el titular del Registro Civil en San Juan, Mario Parra.

Y agregó que “cabe destacar que desde 2014, con la nueva ley, el trámite de las partidas de nacimiento se hace directamente en el centro de salud en el que nace el bebé. Esto ayuda mucho a evitar que estos tipos de casos se sigan produciendo”.