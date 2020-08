Ayer en la conferencia matutina que brinda Salud Pública en relación a la situación sanitaria de coronavirus en San Juan, la Doctora Mónica Jofré indicó que se investiga el nexo epidemiológico de dos casos positivos que no estarían claros y que permitirían determinar si existe o no circulación viral comunitaria en la provincia.

Esta mañana, en diálogo con Radio Sarmiento, la Jefa de Epidemiología explicó que se está realizando nuevamente el interrogatorio de estos dos casos positivos que se dieron en el departamento Capital. "Estos dos casos son conocidos entre sí y más allá de las entrevistas realizadas hasta el momento, todavía no está claro el nexo epidemiológico entre ellos", indicó Jofré. Y continuó: "Hay que alentar a la gente a que diga la verdad, no tiene que tener miedo de contarnos donde estuvieron o con quiénes estuvieron. Ahora en estos dos casos vamos a volver a realizar un interrogatorio".

Jofré también explicó el trabajo que realizan desde el área de epidemiología en relación al estudio de los nexos: "Todos los días se les habla, generalmente una persona de Salud diferente, para intentar de profundizar aún más la historia de contactos de cada uno. Hay gente que luego del positivo nos llama para contarnos donde estuvieron, o porque recordaron algo. Hay otros casos que no nos llaman. Ahí es donde debemos intentar ampliar el diálogo y generar la confianza necesaria para que nos puedan brindar información que nos puede resultar esencial para determinar el nexo".

Durante la entrevista radial, la Jefa de Epidemiología remarcó que "todavía no se puede hablar de circulación viral comunitaria en la provincia". Sin embargo alertó que la misma puede darse pronto. "Apenas podamos probar que uno o dos casos positivos no tengan nexo epidemiológico podremos hablar de circulación viral comunitaria. Pero me da miedo que eso ocurra porque eso puede generar algo negativo en la sociedad. La gente puede pensar, salgo igual si total ya está circulando, o, me voy a contagiar igual. Es ahí donde hay que machacar la información sobre las medidas de cuidado. Todo lo que pase a partir de ahora depende mucho de la conducta y la responsabilidad de las personas cuando salgan a la calle".