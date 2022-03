Con publicidad del Censo 2022 a todo volumen, con una pantalla gigante que es parte del camión y con promotores que brindan información, el INDEC recorre el país para informar sobre esta actividad que se desarrollará el próximo 18 de mayo en toda Argentina. En San Juan, el camión informativo llegó el pasado viernes y se quedará hasta hoy. Ahí, los sanjuaninos pueden, desde hace dos días evacuar sus dudas. La mayoría de las personas que pasó por el lugar consultó sobre qué es el censo digital y cuánto tiempo tienen para responderlo, entre otras cosas (ver aparte).

"Acabo de enterarme que podemos responder las preguntas por el celular. Me parece una forma muy buena, pero en cuanto lo supe me surgieron miles de preguntas, porque nunca antes habíamos pasado por un censo de esta manera", dijo Laura Carrera, una mujer de Rawson que pasó por el camión y que preguntó además si tiene el mismo valor responder el censo de manera virtual que personal. Al igual que ellas, muchas personas que pasaron por esta movilidad informativa, que está ubicada en Ignacio de la Roza y General Acha, junto a la plaza 25, en Capital, preguntaron sobre qué es el censo digital, pues habían escuchado sobre el tema, pero no lo conocían en profundidad.

"No entendía qué era el censo digital y me lo explicaron. Me parece una buena opción para no tener que estar ese día mucho tiempo respondiendo las preguntas. Igual, hay muchas personas que me parece que optarán por la responder de la forma tradicional, con los censistas", dijo Ramiro Ponce, otro sanjuanino, mientras que su esposa, Florencia Turis agregó que ella no entendía si debía responder todo el cuestionario en el mismo momento o podía rellenarlo en los ratos libres. "Son muchas preguntas y no sabía si las puedo ir respondiendo en etapas y me dijeron que sí. Eso me parece bueno, para hacerlo tranquila", agregó al respecto otra sanjuanina que pasó por el camión, en el que además hicieron juegos y entregaron algunos obsequios.

Durante las primeras dos jornadas, las preguntas fueron miles y todas fueron respondidas por los promotores. "Otra de las principales preguntas que nos hacen, no sólo acá en San Juan, sino en todas las demás provincias que visitamos, están relacionadas a cómo ser censista. Parece que hay muchas personas interesadas en hacer este trabajo. Parece que es algo que llama la atención de muchas personas, sobre todo de los jóvenes", dijo, Federico Zambrana, responsable del camión del INDEC, y comentó que otras de las preguntas frecuentes que recibieron en la provincia son si el censo es obligatorio y si el censista tiene un horario específico para visitar las viviendas.

Claves

Cómo responder

Se podrá elegir entre dos alternativas para responder el Censo 2022. Por un lado, se encuentra el censo digital, y por otro lado, el censo presencial (como se hizo históricamente). El censo digital estará habilitado desde el miércoles 16 de marzo. Mientras que el presencial, será el miércoles 18 de mayo, declarado como feriado nacional. El 18 de mayo además se cerrará la posibilidad de responder el censo digital.

El comprobante

El comprobante de finalización es un código alfanumérico de 6 dígitos que se genera automáticamente al terminar de completar el cuestionario censal. Se podrá descargar y, además, se recibirá en el correo electrónico que registraron al inicio del censo. El censo digital puede completarse en diferentes momentos de un mismo día, o en días diferentes, pues las respuestas se guardan al cerrar la sesión.

Digital

El censo digital, es una herramienta que permite completar el cuestionario en línea, a cualquier hora del día. La población podrá responder las preguntas desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a Internet de manera anticipada. Quienes opten por el censo digital deberán presentar el comprobante de finalización del censo digital, al voluntario que los visite en su domicilio, el día del censo presencial.

Censo presencial

El día del censo, los voluntarios pasarán por las viviendas entre las 8 y las 18, hayan completado o no el cuestionario digital. Todas las personas tienen que responder las preguntas incluidas en el cuestionario censal. Es decir, debe quedar al menos una persona por vivienda. Los censistas tendrán una pechera con la imagen del censo y una credencial con sus datos. No es necesario que el censista ingrese a las viviendas.

Preguntas. Los promotores evacuaron las dudas de muchos sanjuaninos, que se acercaron en familia.

Cómo elegirán los censistas

Desde el camión del INDEC dijeron que otras dudas estuvieron relacionadas a la postulación para ser censistas y comentaron que ya no hay posibilidad de inscribirse para este trabajo. Hace unos días, desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas del Ministerio de Hacienda informaron que a nivel local se inscribieron, en un plazo de un mes, cerca de 9.500 personas, para ser censistas Los elegidos, que por ahora no se sabe cuántos serán, cobrarán $6.000 por una jornada de aproximadamente 8 horas.

Explicaron que no se conoce cuántos voluntarios se reclutarán, pues primero deben evaluar la cantidad de docentes dispuestos a realizar este trabajo. Es que, los censos mayoritariamente se han respaldado en la estructura educacional, debido a que los docentes conocen la zona de sus escuelas, y por consecuencia los distintos barrios. Una vez que se sepa esta cantidad se llamará a los inscriptos.