El próximo 28 de julio se celebra el Día Mundial de la Hepatitis, fecha que tiene la finalidad de profundizar los métodos de prevención y tratamientos de la enfermedad y avalar las recomendaciones de la OMS como una forma de terminar con esta patología en todo el planeta.

En San Juan, con el fin de difundir las acciones que se están realizando desde el Ministerio de Salud de la Provincia, se realizó una conferencia de prensa acerca de esta enfermedad recientemente incorporada al calendario oficial. En el 2012 lo hizo el Ministerio de Salud de la Nación y en el 2013, San Juan lo tomó como parte del Programa Provincial de VIH, con un tratamiento específico efectivo, en el caso de la hepatitis B y con medicación de alta eficacia, en la Hepatitis C.

Victoria Sain, jefa del Programa Provincial de Sida y Hepatitis Virales, detalló que actualmente en San Juan hay 222 pacientes detectados con Hepatitis B y C, de los cuales 175 son de esta última derivación; tiene cura y contiene un procedimiento medicamentoso detallado y de alta eficacia.

En cuanto a la Hepatitis B, con 47 pacientes en la provincia, su tratamiento no lleva a la cura total de la enfermedad pero también contiene un proceso medico efectivo. La jefa del Programa Provincial de Sida sostuvo que hay, aún, un porcentaje importante de personas que tienen la enfermedad y lo desconocen.

Por su parte, la doctora Ferrari expresó que “la patología es demasiado silenciosa y muy crónica, puede estar totalmente desapercibida” y abogó para que los pacientes se hagan el análisis, al menos, una vez en la vida. “Es importante que ante conductas de riesgo se pidan los estudios porque tratada lo más antes posible, es mejor”.

De la hepatitis B, la profesional dijo que “debe quedar el concepto de que hay vacunación para cualquier adulto y que deben pedirla. En los vacunatorios no hace falta ni siquiera la prescripción del médico, y saber, especialmente, que son tres dosis y que este tipo de hepatitis es la principal enfermedad de transmisión sexual”.

Cifras mundiales

Las hepatitis virales B y C son grandes desafíos para la salud pública, afectando a 325 millones personas en todo el mundo. Éstas son las mayores causas del cáncer de hígado, lo que lleva a 1,34 millones de muertes cada año.

En la región de las Américas, los 3,9 millones de la gente que vive con hepatitis B crónica B y 7,2 millones con hepatitis C crónica han dado como resultado más de 125 000 muertes cada año, a consecuencia de cáncer del hígado y enfermedad hepática (cirrosis).

La hepatitis B y C son infecciones crónicas que no muestran síntomas durante un período largo, pueden ser años o décadas. Al menos el 60% de los casos de cáncer hepático se deben a las pruebas tardías y al tratamiento de la hepatitis virales B y C. La escasa cobertura de las pruebas y el tratamiento es la brecha más importante en la que se debe trabajar con el fin de alcanzar los objetivos de eliminación global para 2030.

El lema del Día Mundial de la Hepatitis 2018 es "Hepatitis. Es hora de diagnosticar, tratar y curar". Las actividades enfocadas bajo este lema pueden ayudar a lograr los siguientes objetivos a nivel mundial y en los países: a) apoyar la expansión de los servicios de prevención, pruebas, tratamiento y atención de la hepatitis, con un enfoque específico en promover las recomendaciones de la OMS para las pruebas y el tratamiento; b) mostrar las mejores prácticas y promover la cobertura de salud universal de los servicios de atención de hepatitis; y c) mejorar las alianzas y la financiación en la lucha contra la hepatitis viral.