En julio del 2020 la vida de Melina Vargas, una sanjuanina de 23 años, dio un vuelco radical. Es que la Justicia le sacó la tenencia de sus tres hijos y nunca más los vio porque quedaron bajo la custodia del fuero de Familia. Hoy decidió encadenarse en la Plaza 25 de Mayo para que su reclamo sea escuchado.

“7 meses in el amor de mamá. Melina necesita sus hijos”, son algunos de los carteles con los que familiares y amigos acompañaron hoy a la joven madre en su reclamo.

Es que sin trabajo y con solo una habitación prestada, la mujer entregó el año pasado a dos de los tres chicos a dos familias amigas para que se encargaran de su cuidado y alimentación. Además, según su testimonio, ella los visitaba habitualmente y mantenía un vínculo con los chiquitos de 5, 4 y 1 año.

"Me dicen que ha habido una denuncia pero no sé quién puede haber sido. Mis tres hijos: Jeremías, Mateo y Aylin estaban en buen estado. No estaban golpeados, ni desnutridos, ni nada. Quiero recuperar a mis hijos, es verdad que mi situación es difícil pero nunca le hice mal a nadie", comentó Melina hace meses a este diario.

La Justicia y la Dirección de Menores iniciaron una investigación por entender que se trató de una “entrega irregular” de los menores y que podría haberse realizado con el objetivo de saltar el proceso de adopción legal.

Mientras se resuelve la cuestión judicial, la joven mujer sigue reclamando tener bajo su tutela a los chicos y poder verlos.