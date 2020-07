Melina Vargas es una joven madre de 23 años que atraviesa actualmente una difícil situación. Desde hace una semana no puede ver a sus hijos debido a que un Juzgado de Familia indicó que los tres pequeños debían quedar bajo la custodia del Estado.

"Me dicen que ha habido una denuncia pero no sé quién puede haber sido. Mis tres hijos: Jeremías (5), Mateo (4) y Aylin (1año) estaban en buen estado. No estaban golpeados, ni desnutridos, ni nada. Quiero recuperar a mis hijos, es verdad que mi situación es difícil pero nunca le hice mal a nadie", comentó Melina en un tono desesperante al salir esta mañana de las oficinas de la Dirección de Niñez.

Melina Vargas en la puerta de la Dirección de la Niñez.

La joven madre confesó que desde hace tiempo arrastra una situación complicada: sin trabajo y sin lugar para vivir. "Me prestaron una piecita donde vivía con mi hijo más grande. Como no tenía para darles de comer o camas para que no pasen frío, a los dos más chicos me los recibieron en la casa de dos amigas que son como mi familia. Ellas los cuidaban, los alimentaban y yo los visitaba todo el tiempo. Era algo temporal hasta que mejorara mi condición".

Los familiares que acompañaron a Melina hasta la Dirección de la Niñez indicaron que la joven madre y las personas que cuidaban de sus hijos se presentaron en todas las audiencias requeridas desde el fuero de Familia. "Hace meses que vienen evaluándonos y hemos demostrado cada vez que nos han hecho venir o han ido hasta la casa donde están los niños, que están bien nutridos, que no están goleados, que estaban en perfectas condiciones, pero aparentemente el juez ha entendido otra cosa y ahora no se donde están mis hijos. No los veo hace una semana y mañana es el cumpleaños de un año de mi hija más chica. Estoy desespera, solo pido que me ayuden a recuperar a mis hijos", contó Melina Vargas.

Familiares y amigos de Melina reclamaron que los niños sean restituidos a su madre.

Familiares de Vargas indicaron que hace años hubo otra denuncia vinculada a los niños pero no había llegado a la situación actual. "He venido esta mañana a la Dirección de Niñez para que me digan dónde están mis hijos, para saber cómo están, pero el Juez no me dice nada. No se si están bien, si alguien los está ayudando", comentó Melina. Y concluyó su doloroso relato: "Incluso mi abogado me ha dicho que ha llamado al juzgado y le han dicho que los iban a poner en adopción y eso no puede ser. Yo nunca renuncié a mis hijos, nunca firmé nada, solo les pedí a algunas personas que me los cuidaran durante un tiempo para poder mejorar mi situación".