Desde el Ministerio de Educación de la provincia dieron a conocer que en 2016, el 84 por ciento de los alumnos sanjuaninos cumplieron con los objetivos y terminaron sus estudios.

La difusión de datos se da después que el INDEC afirmara que en el primer semestre del año pasado el 19 por ciento de los sanjuaninos no culminó con sus estudios secundarios. Desde la repartición provincial salieron al cruce de los datos y catalogaron como "errónea" la información. "No se tiene en cuenta los exámenes que todavía no se toman en febrero –marzo”, explicó en su momento el ministro Felipe de los Ríos.

De acuerdo a las estadísticas difundidas hoy, en 2016 de los 5.317 alumnos que figuraban en la matrícula final (de la secundaria orientada), 4.483 lograron egresar.

El porcentaje de egresados es menor en la Educación Técnica, donde sólo el 55 por ciento terminó el cursado sin adeudar materias en las mesas de febrero-marzo.

Crecimiento en 2017

El incremento que hubo en la matrícula del año 2017 con respecto al año inmediato anterior, implica un 6,4% de aumento en la matrícula para el Nivel de Secundaria Orientada, Técnica y Artística. Además, se percibió un incremento de un 13,70% en Secundaria de Adultos.