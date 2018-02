El Ministerio de Gobierno impulsa afianzar las políticas en materia de seguridad, previniendo, desalentando y combatiendo todo tipo de actividades delictivas que pongan en riesgo el patrimonio de los sanjuaninos. En este sentido, el próximo jueves 1 de marzo comenzará a funcionar la planta de grabado de autopartes del parque automotor, en el marco de la Ley Provincial Nº 1707-C.

El grabado de autopartes se enmarca en la implementación de nuevas políticas criminales en materia de seguridad preventiva. El objetivo es desalentar el robo de autopartes y su posterior reventa, facilitando su rastreo y contribuyendo a combatir la actividad de los desarmaderos clandestinos. En este orden, el grabado convierte a las piezas en únicas e intransferibles y actúa al mismo tiempo como elemento disuasorio de maniobras ilegales, al colocar una identificación externa en cada una de ellas.

El grabado se realiza una sola vez en la vida del vehículo. Si una persona adquiere un auto que ya posee el grabado, no debe realizar nuevamente el trámite, sino que sólo paga una reválida del 25 por ciento al momento de transferirlo.

Cabe destacar que si bien el control es obligatorio, recién dentro de 5 años se comenzará con las penalidades.

En la actualidad, la tecnología anti-robo de algunos automóviles ha avanzado al punto de resultar sumamente difícil sustraer un rodado sin poseer la llave o dispositivo de arranque. Por este motivo, los delincuentes optan atacar, con alta cuota de violencia, a su ocupante.

En la mayoría de los casos, el destino de un automóvil robado no es su posterior reventa, sino su desarme y venta de las partes. El robo de automotores se caracteriza por su relación no sólo con la comisión de delitos violentos como homicidios, sino también con una serie de delitos conexos como la venta no autorizada de autopartes, la asociación ilícita, el lavado de dinero y el tráfico de estupefacientes.

En nuestra provincia, el parque automotor aumenta a diario, lo que sumado a los altos costos de los repuestos alimenta una industria delictiva encargada de robar, desarmar y vender autopartes. Los números y la media porcentual según cantidad de habitantes, respecto de los robos de vehículos, es notablemente inferior en nuestra provincia que la de nación y otras provincias.

En este orden, en San Juan, los números marcan que se robaron desde 2012 a septiembre de 2017 355 autos. En cuanto a las motos, el número es mayor. Tan sólo en dos años, desde 2016 a septiembre de 2017, se sustrajeron 1893 motocicletas.

La tendencia marca que provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Ciudad Autónoma de Buenos Aires han logrado disminuir, luego de muchos años, sus índices delictuales en esta modalidad con la aplicación de esta medida concreta.

El parque actual de la Provincia de San Juan es aproximadamente de 440.000 vehículos sujetos a ser grabados, siendo una prioridad del Estado afianzar las políticas en materia de seguridad, previniendo, desalentando y combatiendo todo tipo de actividades delictivas que pongan en riesgo el patrimonio de los sanjuaninos.

Consideraciones de la Ley Nº 1707-C

La ley nº 1707-C, además de estipular el grabado de autopartes de todo el parque automotor, crea en el ámbito de la Provincia de San Juan el Registro Único Provincial de Verificación Automotor y de Autopartes (RUPVAA) dependiente del Ministerio de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad de la Provincia de San Juan.

El RUPVAA como autoridad de aplicación, no sólo controlará la obligatoriedad del grabado sino también efectuará un intensivo control sobre los comercios dedicados a la compra y venta de autopartes nuevas y/o usadas, registrándolos y auditándolos. De esta manera se cierra el círculo para una eficaz prevención del delito de robo y venta de autopartes ilegales.

Ámbito de aplicación: los automotores y motovehículos nuevos y usados que se inscriban en los Registros de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios y en los Registros de Motovehículos, según corresponda, con asiento en la Provincia de San Juan, deben incorporar de manera obligatoria el grabado indeleble del número de dominio.

Registro provincial: se crea el Registro Único Provincial de Verificación Automotor y de Autopartes, que actúa dentro del ámbito del Ministerio de Gobierno, y en el cual se inscriben los propietarios.

Proceso de grabado: el grabado indeleble del número de dominio, a los findes de la inscripción inicial, radicación o transferencia de dominio, se debe realizar en las plantas de grabado autorizadas. De corresponder, también deberán cumplimentar el grabado de cristales.

Procedimiento de grabado: el procedimiento debe efectuarse de la siguiente manera:

Automotores: en todas sus puertas (lateral externo), capot (parte interior y superior), baúl (parte interior y superior.

Motovehículos: (ciclomotores y motocicletas) se deberán grabar al menos en tres partes del mismo.

Remplazo de autopartes: para el caso de accidente o siniestro que afecte alguna parte del vehículo y como consecuencia exija el cambio de una pieza grabada, el interesado deberá acreditar el siniestro y presentar la factura emitida por el comerciante inscripto ante el Registro de Verificación de Autopartes, que acredite la adquisición de la autoparte de remplazo. La planta de grabado efectuará sin cargo el proceso correspondiente en la autoparte de remplazo.

Solicitud de turnos:

El Ministerio de Gobierno dispuso un sistema de turnos online para la verificación policial: www.verificacionsanjuan.com.ar

Requisitos de verificación: cédula única de identificación del automotor, DNI/cuit del solicitante, poseer turno de verificación.

Dirección: calle Salvador María del Carril (norte) Nº 1062, Capital, San Juan.

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Formulario F12P: a partir del 1 de marzo de 2018 el único formulario válido para verificar es el Formulario F12P. El mismo sólo se puede adquirir en la planta verificadora.

Aranceles establecidos

Formulario 12, expendio y confección completa, pesos cuatrocientos ($400).

Servicio de grabado de automotores completo, pesos un mil trescientos ($1300).

Servicio de grabado de automotores sin cristales, pesos novecientos ($900).

Servicio de grabado de cristales sin autopartes, pesos cuatrocientos ($400).

Servicio de grabado de motovehículos, pesos cuatrocientos cincuenta ($450).

Reválida del servicio de grabado de automotores, pesos doscientos veinticinco ($225).

Revalida del servicio de grabado de motovehículos, pesos ciento doce ($112).

Servicio de grabado parcial de cristales, pesos cien ($100) por unidad de cristal.