Ayer por la mañana, San Juan se vio conmocionada por el caso de Ursulina, una anciana de 83 años que fue dejada sola en la Clínica Santa Clara con un mensaje que decía que ya no la podían cuidar. Ese caso avanzó y finalmente apareció su “familia del corazón”, que aseguró que la dejaron para asegurarse de que la internaran, pero que pensaban regresar. Ante el caso, desde el Ministerio Desarrollo Humano indicaron que la mujer sería trasladada al Hogar de Ancianos Eva Perón. Sin embargo, esta mañana Marcio Meglioli, titular de Pami, la obra social que tiene la mujer, sostuvo que no pueden trasladarla allí. Y dijo que, si Ursulina evoluciona bien podría volver a su casa bajo el servicio de internación domiciliaria.

“Hablamos con la nuera de la mujer -esposa del hombre que Ursulina crió desde que tenía 9 meses-. Ella pidió disculpas, nos dijo que se vio desbordada y ya está de nuevo con la señora. Desde ayer ya se hizo cargo nuevamente de su suegra y la cuida en la clínica. Ella es además la apoderada, cobra su jubilación, es la responsable”, indicó Meglioli en diálogo con Estación Claridad.

Y agregó que, “la mujer nos contó que en sí ella no tiene vínculo de sangre, el marido es hijastro. Que se vio desbordada, pero que ya arregló sus problemas”.

En cuanto al estado de Ursulina, Meglioli indicó que “esta señora tuvo un ACV hace unos meses, quedó muy mal, no habla, no come. Y se le da el alta una vez que la compensan con una internación domiciliaria que la ha venido cumpliendo. Pero la mujer sufrió una lesión por una escara y la empresa de internación domiciliaria recomendó internarla. Por eso la llevaron al Santa Clara, para que le curaran la escara”.

Mientras que, en torno a su futuro dijo que “es una situación muy complicada porque quedó muy mal después del ACV, pero tampoco se la puede tener en el Santa Clara de modo indefinido. En el Hogar de Ancianos no hay condiciones para cuidar a una persona en su estado. Por eso, en los próximos días se la va a evaluar para ver si puede volver a su domicilio con internación domiciliaria o si se busca otro geriátrico en la que la puedan cuidar, pero es muy difícil, porque en general el geriátrico es un hogar donde la persona que vive tiene que ser autoválida. La señora no tiene grandes expectativas de vida, no es bueno su pronóstico, por eso un geriátrico por ahí no es la institución más exacta para tenerla”.

Para finalizar recordó que, “ante lo que pasó, el caso está judicializado y la Justicia verá cuál es la situación de la mujer que es la apoderada y si se puede volver a hacerse cargo”.