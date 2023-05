El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia de salud global por covid. Y el viernes pasado, luego de más de tres años transcurridos, anunciaron que esta etapa sanitaria había llegado a su fin. En este contexto, desde el Ministerio de Salud local dijeron que en San Juan la pandemia no desapareció, pero admitieron que no está afectando fuertemente. A tal punto que sólo el 2% de los casos positivos que hubo en la provincia, desde que inició esta emergencia, ocurrió en lo que va de 2023.



Luego de 1.221 días bajo una emergencia mundial que llegó a su fin, la cartera sanitaria local dio a conocer datos oficiales. Estas cifras muestran cómo poco a poco el covid comenzó a tener menos incidencia en la provincia.



Según las estadísticas oficiales, en San Juan hubo, desde el 28 de marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso de covid (ver aparte) hasta la actualidad, 158.249 casos positivos. De ellos, sólo 3.388 ocurrieron entre el 1 de enero y el 29 de abril de este año. Es decir, sólo el 2% del total se dio en los primeros 4 meses de 2023. Esta cifra es muy inferior a la de los años previos. Sobre todo, al inicio del año pasado, cuando sólo en enero hubo 65.495 positivos. Ese mes fue el que tuvo el mayor índice de contagios.



Al comparar los 4 meses de este año con enero de 2022 se puede decir además que la cantidad de positivos de ahora es casi insignificante. Esto, teniendo en cuenta que en ese mes hubo 3 días consecutivos en los que la cantidad de casos superó los 4.000.



También es evidente cómo se planchó este año el avance de la pandemia en la media diaria de contagios. Desde la aparición del primer caso de covid en San Juan hasta el 31 de diciembre pasado hubo en total 154.861 contagios de coronavirus, lo cual implicó un promedio al día de 153,5 en todo ese periodo. Este año, en cambio, hasta abril inclusive registraron una media diaria de 28,5 contagios. Es decir, el promedio de casos diarios este año no llega ni al 20% (es exactamente el 18,5%) de los años anteriores durante la pandemia.



En 2023, según los datos oficiales, y en coincidencia con años anteriores, la franja etaria más afectada fue la de 49 a 59 años. Ellos acumularon el 38,4% de los casos detectados en San Juan.



Al hablar de fallecidos, desde Salud también indicaron que la cifra cayó notablemente este año. Dijeron que en total hubo 1.634 muertos, y que de ellos sólo 2 fallecimientos ocurrieron en lo que va de 2023.



Del total de muertos restantes, el 31% (387) ocurrió el año pasado. Esto, en contraposición con la cantidad de positivos. Es que a pesar de que 2022 fue el año con más contagios, tuvo menos fallecidos que 2021. Ante este panorama, desde el Ministerio de Salud insistieron en que eso estuvo directamente relacionado con la vacunación. Es que del total de personas internadas y de fallecidos, la mayoría no tenía colocada ninguna vacuna o no había iniciado el esquema. De hecho, durante ese mes hubo dos menores de edad fallecidos, de 8 y 16 años, que no habían sido inoculados.



Por otro lado, si bien no informaron cuántas personas están cursando la enfermedad actualmente, porque explicaron que ese dato ya no se registra, dijeron que solamente hay un internado por covid. A la vez, explicaron que desde marzo de 2020 hasta la actualidad en San Juan, 3.069 personas fueron internadas en la salud pública y privada por esta enfermedad. Del total de internaciones, 2.696 ocurrieron entre 2020 y 2021; 327 en todo 2022 y 46, en los primeros 4 meses de este año.



> CAMBIOS MUNDIALES

La OMS, durante el anuncio del fin de la emergencia sanitaria global, dijo que los países deberán hacer la transición para que el covid comience a ser tratado como una enfermedad que llegó para quedarse y que debe gestionarse como otras enfermedades infecciosas. Esta notificación mundial llegó días después de que se empezara a recomendar en el mundo que sólo las personas que integran el grupo de riesgo deben colocarse los refuerzos cada 6 meses. Esto, en Argentina, entró en vigencia la semana pasada.



La decisión fue anunciada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, después de que el jueves pasado se reuniera el comité de emergencia del organismo para analizar la situación de la pandemia, que en más de tres años ha afectado al menos a 765 millones de personas y ha causado la muerte de unos 20 millones en el mundo. Durante el anuncio advirtió que el levantamiento de la emergencia internacional "no significa que el covid haya dejado de ser una amenaza", recordando que todavía causa una muerte en el mundo cada tres minutos mientras "miles de personas en el mundo siguen luchando por su vida en unidades de cuidados intensivos" y otras sufren los síntomas poscovid.

> Cómo fue la pandemia en la provincia



El inicio de todo

En San Juan, al igual que en el resto del país, el aislamiento social, preventivo y obligatorio comenzó el 20 de marzo de 2020. La cuarentena estricta, que estaba prevista por 14 días, fue el inicio palpable de la pandemia en la provincia. Días antes de esa fecha, las escuelas sanjuaninas ya habían cerrado sus puertas, por prevención. El 20 de marzo se sumaron el comercio, hoteles, sector gastronómico y el Centro Cívico, entre otros sectores.

Día de reapertura. El 13 de junio de 2020 se habilitó la presencialidad laboral para mayores de 60 años y se liberó la circulación en la Peatonal. También habilitaron las reuniones sociales.

> 28/3/2020

Ese día en San Juan se detectó el primer caso positivo. Se trató de una joven que había llegado desde España. Ella quedó aislada en su casa y por las redes dieron a conocer su identidad. Esto llevó a que se convirtiera en blanco de hostigamientos. En esa fecha, comenzó además el desabastecimiento en comercios.

> El brote de Caucete

El 21 de agosto de 2020 fue un día que marcó un antes y un después en San Juan. Se inició el brote de covid en Caucete. Cerraron barrios en otros departamentos y el Gobierno determinó la vuelta a Fase 1 por 15 días. Tres días después, San Juan tuvo el primer fallecido. Se trató de un hombre de 74 años que se había contagiado en esa primera ola. Días después comenzaron a aumentar los casos e incluso se hicieron campañas de testeos en la Peatonal del microcentro.

Vacunación. El 29 de diciembre comenzó la vacunación contra el covid en San Juan. El personal de Salud fue el grupo con el que se comenzó. En el primer viaje llegaron 4.700 vacunas.

> 1/3/2021

Tras un año sin clases, las escuelas abrieron sus puertas bajo el sistema bimodal. Los alumnos fueron divididos en burbujas y tenían clases presenciales y virtuales. La bimodalidad duró hasta septiembre. El día 18 del mes 9, los alumnos tuvieron el primer día de clases con el 100% de los compañeros.

> Adiós a los barbijos

El 4 de abril de 2022, la jefa de Epidemiología de Salud Pública, Mónica Jofré, confirmó que en San Juan dejaba de ser obligatorio el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Actualmente la utilización es sólo una recomendación. El tapaboca dejó de ser obligatorio luego de 698 días, pues se había comenzado a exigir su uso el 20 de abril de 2020. Esta obligatoriedad se logró gracias a un decreto nacional.

> El escenario que más mutó

Tras 810 días, el estadio Aldo Cantoni volvió a tener vida deportiva en mayo de 2022. Durante poco más de 26 meses tuvo varios roles en la pandemia. Fue hospital de campaña (no llegó a usarse), centro de testeo y vacunatorio. La primera actividad deportiva de la que fue escenario fue el Sudamericano de Deportes sobre Ruedas.