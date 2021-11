La meta de las autoridades sanitarias era clara: iniciar diciembre con inmunidad de rebaño contra el coronavirus en San Juan, lo que equivale a que un 70 por ciento del total de los sanjuaninos estén vacunados con las dos dosis. Sin embargo, en el último día de noviembre, se puede confirmar que, como ya había adelantado DIARIO DE CUYO, el porcentaje no se logró. La ministra de Salud, Alejandra Venerando, informó esta mañana que la vacunación con el tramiento completo alcanza al 65,7 por ciento de la población.

"Tenemos vacunas, faltan brazos", dijo tajante la funcionaria, minutos después de haber informado que se detactaron los dos primeros casos importados de la variante Delta, la más contagiosa, en San Juan.

En ese sentido, Venerando continuó diciendo que, "la pandemia no ha terminado tenemos que mantener las medidas preventivas y acceder a la vacunación -que en el país sigue siendo voluntaria-".

En ese contexto, sostuvo que el 84 por ciento de las personas ya recibió la primera dosis en San Juan y que el 65,7 por ciento accedió al tratamiento completo.

En cuanto a los grupos que menos se vacunan, Venerando detalló que son "las personas de entre 20 y 49 años y también hay que darles un empujoncito a los adolescentes de 12 a 16 años para la primera dosis".

Hace dos días, la Ministra había asegurado a este Diario que, "vemos un amesetamiento en la vacunación. Sobre todo en algunos que han recibido la primera dosis y tienen que recibir la segunda para completar esquemas. Nos preocupa que los adultos jóvenes sean los que tienen el calendario incompleto. Estamos mirando el escenario europeo y nos parece que es muy importante empezar a trabajar para que los sanjuaninos estén vacunados".

Y había destacado: "Es importante que nos vacunemos y generemos la inmunidad de rebaño. De esta manera vamos a controlar la situación y podemos evitar que se nos desborde todo por un rebrote. Los jóvenes adultos son los que no están yendo a vacunarse, les llegaron los mensajes y no acudieron y tampoco lo hacen ahora que es a libre demanda. Apelamos al pase sanitario para que se incentive la vacunación y que sea precisamente una posibilidad para poder frenar la cantidad de contagios y no tener rebrotes. Hoy estamos a tiempo. Ahora es el momento de prevenir".