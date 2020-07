Mariano Rodríguez, un joven trabajador mendocino que realiza entrega de colchones a San Juan, se quejó en los medios de la vecina provincia del duro protocololo para Covid-19. El trabajador contó en el programa "Hola Mendoza" de Canal 7 todas las complicaciones que tuvo que sobrellevar una vez que al camionero que viajaba con él le dio positivo un test rápido que realizan en el ingreso a San Juan, aunque después se descartó que tuviera coronavirus.

El 9 de julio, Mariano Rodríguez viajó en el auto particular de su padre hasta el límite con San Juan. Allí lo estaba esperando el camión con el que iban a hacer el trabajo. El trabajador aclaró que esta operación ya la habían realizado varias veces durante la cuarentena: viajaban a San Juan y el mismo día, regresaban a Mendoza. Aclaró que todos los permisos necesarios estaban en regla.

Al llegar al control, tanto él como el conductor del camión fueron testeados y a este último le dio positivo para Covid-19. "Me dijeron que me quedara tranquilo, porque mi prueba había dado negativa, y además, el 70% de estos test rápidos dan luego negativo en el hisopado"

Al camionero le realizaron el hisopado y le informaron que lo iban a aislar en un hospital de San Juan, hasta que estuviera el resultado de la prueba que demora 48 horas. Las indicaciones para Mariano fueron otras. Si bien a él le permitieron volver a Mendoza, comenzó una serie de complicaciones insólitas.

"En primer lugar, no me permitieron volver a subirme al camión, al que me había subido 200 metros antes. No tenía señal en mi celular, como para dar aviso a alguien de mi familia para que me fuera a buscar. Los policías, por protocolo no me podían prestar un teléfono, pero yo ni siquiera quería agarrarlo, quería que ellos le dieran aviso a alguien de mi familia"

Al verse imposibilitado de lograr una conexión telefónica, los mismos policías del control le sugirieron que regresara al control fitosanitario de Mendoza, como mucha gente lo hacía, para obtener señal.

"El control parece estar cerca, pero tuve que caminar unos 5 kilómetros, con mucho frío. Cuando estaba a unos 50 metros del control, apareció e móvil de la policía de San Juan, y me dijeron que hubo un error en la comunicación, y que yo también tenía que estar aislado"

El problema fue que no lo dejaron regresar a Mendoza, le dijeron que por protocolo, como el test había sido realizado en San Juan, debía regresar y hacer el aislamiento allí.

"Me informaron que me estaba yendo a buscar una ambulancia, pero que por protocolo no me podía subir al móvil, así que tuve que hacer otra vez los 5 kilómetros caminando"

"Desde las 8.30 de la mañana, hasta que llegó la ambulancia estuve en el costado de la ruta, los policías no me dieron ni un vaso con agua. Si no hubiera sido por el personal de salud de San Juan que realiza los testeos, no hubiera comido ni tomado nada. Ellos me dieron una fruta y un sandwich"

Luego la ambulancia lo llevó a un hospital de Media Agua, aunque por su condición de salud no le correspondía estar en un hospital, sino en aislamiento en un hotel.

"En el hospital no me dieron ni una toalla para higienizarme, porque me dijeron que era 9 de julio y estaban los servicios complicados. Me prometieron conseguirme una sábana, pero hasta el sábado, día en el que me fui, no me la consiguieron".

Según dijo, el joven estuvo en condiciones muy precarias en el aislamiento, sin calefacción, sin elementos de higiene y casi incomunicado.

"El sábado me informaron que el resultado del hisopado que le realizaron al camionero fue negativo, que estábamos en condiciones de volver."

El regreso, otro tormento

Desde la mañana del sábado 11 de julio, hasta las 2 de la tarde, hora en la que apareció otra ambulancia, a Mariano no lo dejaron mover del hospital. Todas las comunicaciones que realizó a los números de salud disponibles para los procedimientos con respecto a coronavirus, fueron infructuosas.

"Yo no quería regresar en el mismo camión en el que había ingresado, así que terminé preguntando en el 911 cómo regresar a mi casa. Me dijeron que lo mejor es que me fuera a buscar al límite entre ambas provincias, una persona que tuviera permiso para circular ese día, pero sin cruzar a San Juan".

Esa persona fue su novia Silvana Bátiz, que hizo lo acordado: pasó el control fitosanitario de Jocolí, y lo esperó en el cruce.

"Cuando volvimos a pasar por el control policial, me dijeron que no podíamos regresar a Mendoza, porque aunque mi novia no había cruzado, yo venía desde San Juan".

La opción fue esperar hasta las 20, hora en la que pasa una caravana que regresa a Mendoza en la modalidad sanitaria denominada "encapsulada".

Finalmente retornaron, y fueron derivados a un hotel, en donde deberán estar 14 días en aislamiento.

"Yo cuento todo esto pero no para quedar como víctima, sino para que las autoridades revisen este tipo de procedimientos, porque como me sucedió a mi, seguramente le puede haber pasado a mucha gente".

