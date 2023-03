Multitudinaria. La marcha convocada por el grupo "Ni una Menos" fue muy concurrida. Hubo, de manera paralela, dos marchas más. Desde la Policía dijeron que participaron unas 6.000 personas.

Para conmemorar un nuevo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, más de 6.000 mil sanjuaninos se concentraron en la Plaza 25 de Mayo y marcharon por las calles del centro local. A diferencia de años anteriores, esta vez la manifestación fue más tranquila. No hubo pintadas, ni grandes escraches. Y hubo grupos con opiniones diferentes, que se manifestaron en otras direcciones.

"Vivas nos queremos", "no tenemos miedo", "las niñas no pueden ser madres", "basta de violencia machista" y "cárcel para los violadores" fueron algunas de las frases que los manifestantes, en su mayoría mujeres, llevaron escritos en carteles. Haciéndole frente al calor, con estos mensajes y cantando en todo momento, los sanjuaninos caminaron por más de 10 cuadras, durante casi 2 horas.

Desde las 18, los manifestantes comenzaron a concentrase en la puerta de la Iglesia Catedral. Las vallas y la seriedad de las mujeres policías que custodiaban este templo contrastaron con el clima que había en la calle y en las veredas. Bombos, redoblantes y muchos pañuelos de colores fueron parte de lo que se vio desde primera hora de la tarde en esa zona.

Separadas. En la seccional 1ra un grupo de mujeres policías custodió la zona. Estuvieron separadas de las manifestantes por una valla.

Cerca de las 19, la marcha comenzó. Integrantes de distintas agrupaciones políticas, feministas, gremiales e independientes, las mujeres fueron dando a conocer los reclamos. A diferencia del año pasado y de ediciones anteriores, esta vez, la violencia no fue el común denominador de las manifestantes. Si bien hubo grupos encapuchados que pegaron carteles pidiendo justicia o con la cara de supuestos abusadores o violadores, las clásicas pintadas no se realizaron.

Otro dato que llamó la atención, de esta edición de la marcha del 8M, es que hubo grupos con opiniones diferentes al colectivo "Ni una Menos", que es el que encabezó la marcha central, que caminaron en distintas direcciones. Es que dijeron no compartir algunas de las posturas del grupo más convocante. Uno de los grupos fue Mumala (de Libres del Sur) quienes dijeron manifestarse a favor de los derechos de la mujer, pero estar en contra de algunas posturas de otros grupos. "Nosotros luchamos por las mujeres, pero no estamos a favor de la violencia contra los hombres", dijo Laura Gutiérrez, una de las manifestantes. Mientras, que desde el Movimiento Evita, que también hizo una marcha paralela, comentaron que ellas optaron por pedir solamente por los derechos laborales.

A pesar de que las distintas fracciones estuvieron separadas, todas tuvieron el mismo objetivo: pedir mejoras para las mujeres.

Justicia. En la marcha hubo personas que caminaron con carteles que pedían justicia para víctimas de femicidios.

Con los docentes

Al llegar al Centro Cívico, los participantes de la marcha del 8M se reunieron con los docentes que estaban acampando en la zona. Hubo muchos gritos y emoción en ese momento de la manifestación. Algunas docentes se sumaron al otro reclamo.

En familia

La mayoría de las personas que participaron de la marcha fueron mujeres. NIñas, madres con sus hijos y hasta algunas abuelas se hicieron presentes en la zona. También hubo algunos varones que acompañaron.

Seguridad

Las manifestantes fueron acompañadas en todo momento por personal de la Policía de San Juan. En su mayoría fueron mujeres. Uno de los lugares más custodiados fue la Escuela Sarmiento, que el año pasado fue víctima de pintadas.

Protagonistas

Emilia Daneri - De Rivadavia

"Estamos cansadas del acoso y de que en muchos lugares nos hagan sentir menos. Todo, por el sólo hecho de ser mujeres. Además, estamos cansadas de la violencia y por eso vinimos a manifestarnos. Somos un grupo de unas 10 mujeres que queremos que nos escuchen".

Eugenia Martín - De Capital

"Para nosotros, este día es para reivindicar la lucha de las trabajadoras, por eso decidimos marchar en una dirección contraria. No estamos en contra de lo que piden otros grupos, pero queremos que se hagan cumplir todos los derechos que tienen las mujeres sanjuaninas".

Carmen López - De Capital

"No pertenecemos a ningún movimiento. Vine a la marcha porque me parece justo lo que se pide. Queremos que la violencia termine, que no haya más mujeres muertas y que se nos respete en el trabajo. Vine con mis hijas, porque luchamos juntas".