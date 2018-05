Luego de que saliera a la luz el caso de Mariano, el niño que sufre autismo no verbal y cuya madre recibió el mensaje de la mamá de una compañera que le pedía que los cambiara de escuela, la familia celebra un llamado realizado por personal del Ministerio de Educación. A través de él concertaron una reunión para analizar la posibilidad de conseguirle una Docente Auxiliar Integradora (DAI).

“Desde la escuela no me han llamado. Pero sí se comunicaron desde el Ministerio de Educación para que nos reunamos. Me dijeron que van a tratar de ayudarnos para conseguir una DAI para Mariano”, contó Gina Vicentela, la mamá del niño.

Ella había relatado a DIARIO DE CUYO que uno de los principales problemas que tenían en torno de la educación de su hijo de modo integrado era que no contaba con una docente de apoyo. Eso, debido a que la obra social no se las cubre y ella no la puede pagar.

“Esta sería una ayuda muy importante para él. Vamos a ver si la idea se concreta”, dijo ahora la mujer esperanzada. Y agregó además que hasta el momento no se ha comunicado con ella ninguna autoridad de la escuela Provincia de Neuquén, de San Martín, a la que asiste el niño de 6 años.

En cuanto a la repercusión que tomó el caso dijo que “no esperaba que esto se hiciera tan grande”.

Cabe recordar que todo comenzó después de que Gina recibiera un mensaje de WhatsApp en el que la mamá de una compañera de su hijo, que asiste a Primer Grado, le pidió: "¿Por que no lo mandás a otro lado? ¿Escuela especial o algo así? Acá lo único que hace es atrasar a los chicos sanos. Además, no me gusta mucho la idea de que esté en contacto con mi hija".

El caso generó conmoción en San Juan y repercutió a nivel nacional e incluso en otros países a través de diversos portales de noticias.