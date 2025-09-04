Alarma el porcentaje de hombres y mujeres que ingresan al Penal de Chimbas sin saber leer ni escribir El director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez, sostuvo que trabajan en políticas para fomentar que terminen los estudios.

En diálogo con Radio Sarmiento, el director del Penal de Chimbas, Carlos Suárez, habló sobre la dramática situación que atraviesan con la recepción de internos que no saben leer ni escribir. En este sentido, destacó que los hombres y las mujeres que entran al Servicio Penitenciario, entre un 55 y 60 por ciento no tienen los estudios completos (Nivel Primario o Secundario).

De ese número, Suárez sostuvo que un 40% es analfabeto, es decir, que ni siquiera tienen conocimiento de lectura o escritura, lo que definió como “alarmante”. Pero apuntó a las políticas que manejan para que los internos “puedan cambiar su vida y si salen, se reinserten social y laborarlmente”.

“Cuando ingresan son evaluados sobre sus niveles educativos, vínculos familiares y estado de salud”, expresó y agregó que ahí es donde detectan la deserción escolar o que ni siquiera fueron escolarizados.

También sostuvo que actualmente, cuentan con tres módulos educativos para 110 alumnos de primaria y 120 de secundaria. Además, hay tres estudiantes de abogacía de la UNSJ, dos alumnos en la Siglo XXI (en Higiene y Seguridad y Administración de Empresas) y finalmente, un interno haciendo un doctorado en Historia.

“Si bien el número es alto, tenemos un 70% de internos interesados en terminar sus estudios, ya que se crea un efecto contagio entre ellos”, enfatizó y resaltó que el objetivo es crear una escuela en el Penal para albergar una matrícula de 400 internos.

Finalmente, dijo que hay reos que no estudian pero que quieren aprender un oficio, que sirve como herramienta de inserción.