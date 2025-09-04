La gran joya del segundo sorteo del IPV: 5 casas que tienen más de 15 mil postulantes En total, se han anotado 24.200 familias y de ese número entre un 60 y 70% eligieron el barrio Los Surcos.

Se viene un nuevo sorteo del IPV en la gestión de Marcelo Orrego y desde la dirección informaron que “hasta el momento hay 24.200 familias” que se han anotado para participar de una de las 344 casas disponibles de los 7 barrios, de Calingasta, Chimbas, Pocito, 25 de Mayo, Sarmiento, San Martín y Angaco.

Así lo expresó la directora Elina Peralta en los micrófonos de Radio Sarmiento y destacó que Barrio Los Surcos, de Chimbas, es donde más inscriptos hay. “Son cinco viviendas, un remanente de las que se entregaron que sus titulares no cumplieron con los requisitos y se volvieron a poner a disposición. Este grupo de postulantes representa del 60 al 70 por ciento de los inscriptos en total”, enfatizó y explicó que se debe a que los que tienen domicilio en los departamentos del Gran San Juan pueden participar. En números, corresponde a una cifra superior a 15 mil postulantes.

También aclaró que en Sarmiento, San Martín y Angaco esas casas están en proceso de ejecución por lo que se sortea la totalidad del barrio y serán entregados el próximo año.

Finalmente, recordó que el sorteo es el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social y se transmitirá por el canal oficial del Gobierno de San Juan.

Paso a paso cómo anotarse:

Desde el 1 de septiembre estará habilitada la inscripción al segundo sorteo público de viviendas de 2025. El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sorteará 344 unidades habitacionales distribuidas en siete departamentos de San Juan. Quienes cumplan con los requisitos, podrán postularse hasta el 8 de septiembre a través de la página web oficial del organismo. El sorteo se realizará el 25 de septiembre en la sala de la Caja de Acción Social.

1. Ingresar a la web oficial del IPV

El primer paso para la inscripción es ingresar a ipv.sanjuan.gob.ar y hacer clic en el botón “Sorteo Provincial de Viviendas” y luego en “Inscripción al Sorteo”.

2. Completar los datos solicitados

MIRA TAMBIÉN Desde el IPV definieron si sortearán casas durante la Fiesta Nacional del Sol 2025

El segundo paso consiste en cargar el DNI del titular y el de un integrante de su grupo familiar. Allí, hay que verificar la información, elegir el barrio al que se quiere postular.

3. Cierre de la inscripción

Posteriormente se abrirá una nueva pestaña en la que deberán aceptar las condiciones y registrar un número de celular. A ese contacto se enviará un código que servirá para realizar modificaciones si fuera necesario. Con eso, el grupo familiar ya está inscripto en el sorteo.

La inscripción es gratuita y cada grupo familiar puede seleccionar un solo barrio.

El sorteo de las 344 viviendas

El 25 de septiembre se realizará el sorteo público en la Caja de Acción Social de la Provincia. En esta instancia se adjudicarán 344 viviendas que no fueron entregadas en convocatorias anteriores, debido al incumplimiento de requisitos, falta de documentación o ausencia de postulantes.

Las unidades están distribuidas en siete barrios ubicados en los departamentos de:

Angaco: Tierras del Norte – 62 viviendas Calingasta (Sorocayense): El Puerto – 7 viviendas Chimbas: Los Surcos – 5 viviendas Pocito: El Jagual – 13 viviendas Sarmiento: Solares del Sur – 190 viviendas San Martín: Caraballo II – 61 viviendas 25 de Mayo: Tehul – 6 viviendas

Podrán postularse personas con domicilio en Calingasta (únicamente los domiciliados en la localidad de Sorocayense), Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco, de acuerdo con el barrio elegido y cumpliendo con los requisitos establecidos por el IPV.

MIRA TAMBIÉN La Escuela Boero se prepara para competir en el Campeonato Argentino de Autos Eléctricos

Este proceso forma parte del programa Sorteo Provincial de Vivienda – San Juan 2025 y es posible gracias a una gestión responsable que prioriza el derecho a la vivienda para las familias sanjuaninas.