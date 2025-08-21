Alerta de Zonda en San Juan: qué pasará con el dictado de clases

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que rige alerta amarilla para casi toda la provincia de San Juan por la ocurrencia de viento Zonda, durante la jornada este jueves 21 de agosto.

Se espera que las primeras ráfagas del Zonda lleguen en la tarde-noche, con velocidades entre los 60 y 69 km/h, con descenso de la intensidad con el paso de las horas.

Ahora bien y atendiendo a la consultas que se multiplican a este diario, ¿qué pasará con el dictado de clases en San Juan? El Ministerio de Educación no comunicó todavía nada, por lo que al menos en el arranque del día al actividad es totalmente normal en virtud que el fenómeno se espera con fuerza para después de la siesta.

Luego, como ocurre habitualmente, se regirán por los informes de la Dirección de Protección Civil de la provincia para tomar una decisión.

