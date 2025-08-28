Alerta en San Juan por la tormenta de Santa Rosa: el fenómeno que bajará drásticamente la temperatura El frío se hará sentir en los últimos días de agosto.

Luego de las temperaturas cálidas que envolvieron a la provincia en los últimos días, se avecina en San Juan el temporal o la tormenta de Santa Rosa, el fenómeno meteorológico que se presenta justo el 30 de agosto, fecha correspondiente a la festividad católica de Santa Rosa de Lima, patrona de América.

En cuestiones climáticas y pronóstico del tiempo, el especialista sanjuanino Germán Poblete, habló al respecto de la tormenta y dio detalles de cuándo llegará a suelo sanjuanino. En este sentido, explicó que hasta el jueves y parte del viernes, las máximas serán agradables y lo definió estos últimos días como “un anticipo de primavera”.

Jueves:

Máxima 25°C

Mínima 8°C

“En la tarde del viernes, entre las 16 y 17 horas cambia todo. Ingresa viento sur que nos indica la llegada de una perturbación en altura a la que le llaman ‘baja segregada’, que provoca la creación de nubes”, destacó.

Viernes:

Máxima 24°C

Mínima 10°C

Poblete sostuvo que este fenómeno se intensificará durante la madrugada del sábado y “habrá lloviznas que se extenderán todo el día, que se acenturán sobre el mediodía y tarde”. El especialista resaltó que “esto provocará un descenso en la temperatura y junto a la lluvia, crearán lo que la gente se imagina como la tormenta de Santa Rosa” que continuará el domingo.

A partir del lunes, la temperatura volverá a aumentar paulatinamente.

Sábado:

Máxima 15°C

Mínima 10°C

Domingo: