La Dirección de Protección Civil emitió un alerta por viento Zonda para la tarde de este viernes 24 de octubre.
Según el informe 57°/25 “se prevé la ocurrencia de viento Zonda para los sectores de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda”.
Los datos coinciden con el alerta nivel amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional que se refiere a que el área “será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Este fenómeno podría provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”.
El pronóstico, sin embargo, es diferente en el Gran San Juan, donde consignan viento del sector Sur, con ráfagas entre 42 y 50 km/h, que perdurarán hasta la tarde.
Recomendaciones de Protección Civil por alerta de vientos fuertes
Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).
Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima, siempre con luces bajas encendidas.
No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.)
Tener siempre a mano linternas cargadas.
Alto riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura
- Evitar arrojar colillas de cigarrillos en alta vegetación ya que en época de Zonda hay mucha sequedad.
- Evitar arrojar basura en campos de vegetación porque entre la basura puede haber algo inflamable que genere incendios.
- Evitar hacer fogatas o algún otro tipo de fuego cerca de lugares agrícolas que son susceptibles a que se produzca incendio forestal.
- Es necesario ser consciente de que los incendios forestales se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente colabora para que se mantenga la temperatura del incendio y sea más difícil de sofocar
- Quienes viven en el campo, deben liberar los alrededores de la casa haciendo callejones amplios mayores a 5 metros para que quede solo tierra y así evitar que por propagación de fuego se dañe la casa.
- En cuanto se detecte humo llamar a Bomberos y tratar de tener un plan de contingencia en caso de incendio para las personas que viven en el campo: llamado a bomberos y evacuación, como primeras medidas
- Ser consciente de que quemar hojas o basura está prohibido por ley. Todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación automáticamente tiene que ser denunciado al 911.
Números habilitados ante cualquier emergencia:
911
103 Protección Civil
100 Bomberos