Alerta por vientos fuertes en San Juan para este viernes 24: qué zonas afectará y desde qué hora Protección Civil brindó recomendaciones para la seguridad de los habitantes.

La Dirección de Protección Civil emitió un alerta por viento Zonda para la tarde de este viernes 24 de octubre.

Según el informe 57°/25 “se prevé la ocurrencia de viento Zonda para los sectores de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda”.

Los datos coinciden con el alerta nivel amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional que se refiere a que el área “será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Este fenómeno podría provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”.

El pronóstico, sin embargo, es diferente en el Gran San Juan, donde consignan viento del sector Sur, con ráfagas entre 42 y 50 km/h, que perdurarán hasta la tarde.

Recomendaciones de Protección Civil por alerta de vientos fuertes

Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima, siempre con luces bajas encendidas.

No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.)

Tener siempre a mano linternas cargadas.

Alto riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura

Evitar arrojar colillas de cigarrillos en alta vegetación ya que en época de Zonda hay mucha sequedad.

Evitar arrojar basura en campos de vegetación porque entre la basura puede haber algo inflamable que genere incendios.

Evitar hacer fogatas o algún otro tipo de fuego cerca de lugares agrícolas que son susceptibles a que se produzca incendio forestal.

Es necesario ser consciente de que los incendios forestales se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente colabora para que se mantenga la temperatura del incendio y sea más difícil de sofocar

Quienes viven en el campo, deben liberar los alrededores de la casa haciendo callejones amplios mayores a 5 metros para que quede solo tierra y así evitar que por propagación de fuego se dañe la casa.

En cuanto se detecte humo llamar a Bomberos y tratar de tener un plan de contingencia en caso de incendio para las personas que viven en el campo: llamado a bomberos y evacuación, como primeras medidas

Ser consciente de que quemar hojas o basura está prohibido por ley. Todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación automáticamente tiene que ser denunciado al 911.

Números habilitados ante cualquier emergencia:

911

103 Protección Civil

100 Bomberos