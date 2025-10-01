Alertan por pronóstico de Zonda en San Juan: “Será el segundo episodio más intenso de la temporada” El meteorólogo Germán Poblete analizó los datos del tiempo para los próximos días donde se espera un sostenido ascenso de la temperatura.

El meteorólogo Germán Poblete compartió su pronóstico para los próximos días, coincidiendo con los reportes nacionales de un inusual ascenso de la temperatura, anticipando que San Juan sufrirá el efecto de un intenso viento Zonda.

Adelantó que este jueves estará bastante cálido y que la temperatura irá en ascenso debido al ingreso de una masa de aire subtropical: “Superaremos los 30 grados y podríamos llegar a 31. El viernes, con mayor intensidad de este fenómeno, la temperatura alcanzará los 34 grados”, dijo Poblete.

Además, el meteorólogo aseguró que el “sábado, en la madrugada, un frente débil proveniente del Pacífico impactará en la Cordillera y generará un efecto Föhn, que es viento Zonda” anticipó Poblete, quien consideró que los departamentos cordilleranos como Iglesia y Calingasta se verán fuertemente afectados, mientras que aseguró que hay “altas probabilidades” que el viento Zonda afecte la zona del Valle de Tulum “en horas de la siesta”.

”Este viento tendrá una intensidad media de 30 a 35 km/h, con ráfagas. Se extenderá desde la tarde hasta la medianoche, con variación en su dirección: comenzará del oeste, luego oeste-noroeste. Ese Zonda puede llevar la temperatura a 35 grados, incluso 36, por lo que sería el segundo episodio intenso de la temporada” apuntó el especialista.

Poblete estimó que el domingo “pasará el efecto del Zonda, ya que el frente se desplazará hacia el este”, quedando el día más fresco, “con viento del sur y una máxima de entre 21 y 23 grados”.

Respecto al efecto del episodio climático en la región, aseguró que en “Mendoza el frente dejará algunas nevadas, aquí llegará muy seco, por lo que dominará el cielo despejado”.

En el inicio de la próxima semana continuará “la influencia de la masa fría que acompaña al frente. La temperatura rondará los 7 grados de mínima y 22 de máxima, con cielo despejado y viento sur moderado, alrededor de 30 km/h”.

En tanto, aportó que el martes “se consolidará esa masa fría”, la mínima descenderá a unos 6 grados y la máxima se ubicará en 25.