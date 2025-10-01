Con show artísticos y entrada gratuita, se viene la 13° Fiesta del Espárrago y el Alcaucil El domingo será la gran fiesta, pero desde mañana ya hay actividades como el Concurso de Cosechadores de espárragos y otro de gastronomía.

El próximo domingo 5 de octubre, el Predio Gaucho José Dolores en el Médano de Oro volverá a convertirse en un espacio comunitario con stands gastronómicos, feria de emprendedores, food trucks, talleres para niños, espectáculos artísticos y hasta visitas guiadas a fincas productoras en el marco de la 13ª edición de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil. Sin duda que esta es una de las celebraciones más queridas de ese departamento por lo que las actividades comenzarán a partir de las 10 de la mañana y hasta las 20 con la idea que las familias puedan compartir una jornada que tiene como protagonistas a dos cultivos emblemáticos, símbolos de identidad y trabajo de la tierra.

No obstante las actividades dará comienzo mañana jueves 2 de octubre a las 10.30 en la finca Don Ferrer (Calle Punta del Monte entre 7 y 8), donde tendrá lugar el Concurso de Cosechadores, una competencia que revaloriza el esfuerzo de las familias trabajadoras del Médano de Oro, premiando técnica, velocidad y calidad en la recolección del espárrago.

La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2025 es organizada por la Asociación de Esparragueros Unidos del Médano de Oro e Instituciones Medianeras, con el acompañamiento del Municipio de Rawson, consolidándose como una de las celebraciones más importantes de la provincia, que combina producción, cultura y tradición.

Otro de los momentos esperados será el Concurso Gastronómico “Del Médano a tu Mesa Cultura Esparraguera”, que invita a chefs, estudiantes y aficionados de toda la provincia a crear platos únicos con espárragos y alcauciles frescos. Con categorías que incluyen desde platos principales hasta ensaladas y postres, este certamen promete sorprender con creatividad y sabores innovadores.

La Semana Gastronómica: del Médano a tu mesa

Como antesala de la fiesta central, hasta el 4 de octubre, bares y restaurantes de distintos puntos de San Juan se suman con propuestas especiales. Desde el Hotel Albertina y La Madeleine en Capital, hasta espacios como Chuchoca en Santa Lucía, Santa Margherita en Rivadavia o Parrilla a la Chapa en Chimbas, los comensales podrán disfrutar de menús exclusivos donde el espárrago y el alcaucil serán los grandes protagonistas.

Platos como la lasagna de espárragos y queso azul o el corazón de alcaucil asado en Los Kchos Centro Valenciano, y la punta de espalda con espárragos en Parrilla a la Chapa, son solo algunos ejemplos de la diversidad gastronómica que se podrá degustar.

Música, danza y cultura popular

La grilla artística de la fiesta central promete una jornada llena de ritmo. Academias de danza, grupos folclóricos, cantantes locales y bandas de cumbia y cuarteto animarán el escenario desde las primeras horas. Entre los destacados figuran Ariel Rosales, Raúl Castro, Triunfadores Iracundos, El Niño Mariachi y el dúo Alok2, además de numerosas academias folclóricas y talleres culturales que llevarán la identidad sanjuanina al escenario.

Un espacio para todos

La entrada es libre y gratuita. Habrá servicio de estacionamiento con un valor accesible: $2.000 para autos y $1.000 para motos.