Doble alerta por fuerte viento en San Juan: ¿qué pasará esta tarde con el dictado de clases? Se esperan ráfagas en la tarde de hasta 70 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas: una, por viento Zonda en altura durante la mañana de este miércoles; la otra, por viento Sur.

En ambos casos de espera que lleguen con velocidades altas, pero la que golpeará el Valle del Tulum será el viento Sur de la siesta-tarde, fenómeno que se indica puede llegar con velocidades 30 y 50 km/h, pero con ráfagas en orden a los 70 km/h.

El alerta sobre viento generó inquietud entre los padres que envían a sus hijos a la escuela en el turno vespertino. Por el momento, el Ministerio de Educación no emitió ningún comunicado por lo que se entiende el dictado de clases es normal.

De todas maneras, se sabe que Educación espera información de la Dirección de Protección Civil para tomar una decisión.