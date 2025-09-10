Clima en San Juan: con alerta amarilla vigente, así estará el tiempo este miércoles 10 de septiembre La máxima ascenderá hasta los 27°C

Según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, para este miércoles 10 de septiembre, se espera en San Juan que la máxima ascienda a 25°C, mientras que la mínima pronosticada es de 9°C.

Rige para este miércoles una alerta amarrilla por vientos fuertes, que en el Gran San Juan presentará viento del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar una intensidad entre 70 y 78 km/h por la tarde.

Las temperaturas máximas el resto de la semana oscilarán 21 y 25 °C

Qué dice el Alerta por viento emitida para San Juan para este miércoles 10 de septiembre

Amarillo:

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

En el resto del área, 9 de Julio – Albardón – Capital – Chimbas – Rawson – Santa Lucía – Zona baja de Pocito – Zona baja de Rivadavia – Zona baja de Sarmiento, se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Para el resto de la semana, las máximas oscilarán entre los 24 y 27 grados.