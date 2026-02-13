Alfabetización, transformación de la secundaria, educación para el trabajo e innovación, los ejes para el año escolar La ministra Silvia Fuentes encabezó un encuentro en el que compartió los objetivos durante el ciclo lectivo 2026.

De cara al inicio de clases, el Ministerio de Educación reunió a supervisores de todos los niveles y modalidades junto a directores y subdirectores de área para unificar criterios y consolidar el rumbo pedagógico y administrativo del año escolar. Durante la jornada, la ministra Silvia Fuentes realizó una exposición integral sobre los principales lineamientos de gestión, estructurados en cuatro pilares estratégicos que guiarán el trabajo institucional en 2026.

Según indicó Fuentes y en consonancia con las prioridades establecidas por el gobernador Marcelo Orrego, el primero de ellos es la Alfabetización, entendida como un proceso continuo, progresivo, consciente e integral. En este marco, la ministra destacó la continuidad del Plan Provincial de Alfabetización Comprendo y Aprendo y el camino emprendido por San Juan desde cero, con avances sostenidos en toda la provincia.

Subrayó además la importancia de seguir reforzando la capacitación docente y garantizar recursos didácticos que acompañen el proceso.

El segundo eje es la Transformación de la Secundaria, con el objetivo de promover aprendizajes en red y encauzar proyectos de vida. Fuentes remarcó la necesidad de consolidar una escuela media que dialogue con la realidad de los estudiantes y que potencie sus trayectorias educativas, articulando saberes, fortaleciendo contenidos en lengua, matemática y ABP (aprendizajes basados en proyectos); acompañamiento pedagógico y evaluación permanente.

En esa línea se inscribe también el tercer pilar: la Educación para el Trabajo, orientada a fortalecer trayectorias escolares que acerquen a los jóvenes al mundo laboral y al San Juan que viene, integrando formación académica, habilidades prácticas y desarrollo productivo.

El cuarto eje estratégico es la Innovación, aplicada no solo a los contenidos sino también a las herramientas y procedimientos. Se trata de modernizar prácticas, incorporar tecnología con sentido pedagógico y optimizar la gestión educativa.

En este marco, la secretaria de Educación, Mariela Lueje, amplió detalles sobre las nuevas formaciones vinculadas a inteligencia artificial y alfabetización financiera, consideradas claves para preparar a docentes y estudiantes ante los desafíos actuales.

Por su parte, el secretario de Coordinación Administrativa Financiera, Luis Reynoso, expuso sobre el sistema EDUGE y la importancia de mantener actualizada la carga de datos administrativos, condición indispensable para acceder a programas, recursos y financiamiento.

A su turno, la subdirectora de Planeamiento Educativo, Liliana Nollén, profundizó sobre el Plan de Alfabetización Comprendo y Aprendo y el programa Transformar la Secundaria, destacando las estrategias de seguimiento, evaluación y acompañamiento institucional previstas para este ciclo lectivo.

En tanto, durante la reunión, las autoridades ministeriales pusieron de relieve el rol de los supervisores, considerados como uno de los pilares en el sistema.