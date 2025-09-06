Alumnos de Caucete, reconocidos como guardianes del cóndor andino Investigaron sobre el animal y crearon una propuesta concientizadora. Los visitó la Policía Ecológica.

Para el proyecto de ciencias del año 2025, los alumnos del 6º E de la Escuela Mariano Ianelli, de Caucete, decidieron trabajar sobre el cóndor andino. Investigaron, encuestaron a sus familias y conocidos, escribieron cuentos y hasta hicieron videos para subir a las redes sociales. El trabajo de los chicos, que tienen entre 11 y 12 años, llegó a la Feria de Ciencias provincial, en el Estadio Aldo Cantoni. Poco después, además del reconocimiento por la investigación, recibieron una visita muy especial: integrantes de la que rescataron a un cóndor la semana pasada fueron hasta el aula y reconocieron el valor del trabajo.

La historia del proyecto de investigación, que los alumnos titularon El Guardián de los Andes, empezó en la escuela caucetera. Ahí, con el acompañamiento de sus docentes de Ciencias Naturales y Lengua, todo empezó con una pregunta de los mismos niños. Ellos querían saber qué animales sanjuaninos estaban en peligro de extensión, por lo que decidieron ponerse a investigar. Así empezó el proyecto, que presentaron el pasado 30 de julio y que luego llegó a estar entre los mejores de la provincia en la feria.

Los integrantes del sexto grado empezaron haciendo una encuesta con sus familiares cercanos. Les preguntaron si sabían qué era una especie en extinción y cuáles podían ser algunas dentro de esta categoría. Las conclusiones de los alumnos fueron que “aparece un grupo considerable de personas que desconoce del tema”. También que sus encuestados no sabían “sobre la principal causa actual de su extinción”.

La solución que crearon fue hacer campañas de difusión. Los alumnos investigaron más, conocieron sobre la información que hay en pueblos originarios y hasta leyeron “condorito”. Juntos, escribieron cuentos y poesías para generar conciencia sobre el animal. También armaron dos videos en Youtube con sus propios conocimientos para que más personas conozcan sobre la actual realidad.

Estos esfuerzos tuvieron un beneficio inesperado: el pasado jueves los visitaron los integrantes de la Policía Ecológica que rescataron un cóndor herido en 9 de julio. Los policías los acompañaron durante esa tarde, tomaron la merienda con los alumnos y pudieron compartir conocimiento. Para cerrar, les entregaron un diploma a los rescatistas, elaborado también por los alumnos.