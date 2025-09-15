Alumnos del Colegio Central Universitario recolectaron más de ocho toneladas de residuos tecnológicos “Serán trasladados al Centro Ambiental Anchipurac’’. Así lo afirmó Ana Grafigna, directora del C.C.U. Mariano Moreno, con respecto a la exitosa Campaña de Recolección de Residuos Tecnológicos que llevaron a cabo docentes y estudiantes.

El pasado sábado 13 de septiembre, se llevó a cabo una nueva edición de la Campaña de Recolección de Residuos Tecnológicos Domiciliarios. Esta fue la 13.ª campaña consecutiva, una acción que forma parte del Proyecto de Extensión Universitaria que lleva adelante el voluntariado Creando Acciones Solidarias (CAS), junto a estudiantes de la cátedra Ambiente y Sociedad. A lo largo del año, este grupo impulsa diversas iniciativas de educación ambiental y gestión responsable de residuos, con una mirada solidaria y participativa.

La campaña tuvo un impacto notable. Según Ana Graffigna, directora del Colegio, la jornada fue “todo un éxito” y destacó que la convocatoria “superó todas las expectativas”:

“Hasta el mediodía del domingo ya se habían despachado tres camiones y se prevé enviar al menos tres más. Estimamos que se recolectaron más de ocho toneladas de residuos tecnológicos que serán trasladados al Centro Ambiental Anchipurac”, señaló Graffigna.

También remarcó el alto grado de compromiso de los estudiantes: “Los chicos del CAS dedicaron su sábado completo. Estuvieron desde las 8 de la mañana hasta después de las 17. Es muy emocionante ver el compromiso real de los adolescentes con el cuidado del planeta. Son un ejemplo también para nosotros.”

Adriana Santaella, regente del Colegio, subrayó el carácter participativo de la actividad: “Esta campaña trasciende al colegio. Toda la comunidad sanjuanina espera y participa activamente. Ya salieron dos camiones repletos de residuos, y se está llenando uno más. Lo más valioso es que los protagonistas son los estudiantes, los que empujan este proyecto con una importante mirada social.”

Por su parte, la profesora Adriana Carbajal, destacó el trabajo anual de los alumnos: “Esto es parte de un proceso educativo que dura todo el año. Además de esta campaña, los chicos organizan la recolección de tapas de plástico, papel y otras acciones que buscan generar conciencia ecológica tanto en ellos como en toda la comunidad.”

El mismo sábado, en paralelo a la campaña, otro grupo de estudiantes llevó adelante una feria americana solidaria para recaudar fondos para un viaje académico a Francia, demostrando el compromiso y la iniciativa de los jóvenes en diversos frentes.

Fuente: UNSJ