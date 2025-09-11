Alumnos impulsan la conciencia sobre el “agua virtual” con un innovador proyecto escolar Un total de 66 alumnos de este establecimiento educativo del departamento investigaron el tema del agua virtual y llegaron a proponer el proyecto de Ley de Etiqueta Azul, que identifica a cada producto con la cantidad de litros de agua quer se utilizaron para su fabricación.

Con creatividad, investigación y mucho entusiasmo, los alumnos de 5.º grado de la Escuela Manuel Pacífico Antequeda de Caucete sorprendieron a la comunidad con el proyecto ‘Descubriendo el agua virtual: la huella oculta del agua en nuestra vida cotidiana‘, una propuesta educativa que busca visibilizar el enorme volumen de agua dulce utilizado en la producción de bienes y alimentos de consumo diario.

Los estudiantes revelaron cifras que invitan a la reflexión: producir una hamburguesa demanda 2.400 litros de agua, un pantalón de jean requiere 10.000 litros y la fabricación de un teléfono móvil alcanza los 12.000 litros. Estos datos forman parte de lo que se conoce como agua virtual, un concepto que permite comprender la magnitud de nuestra huella hídrica personal y el impacto de las decisiones de consumo.

El proyecto, en el que participaron 66 alumnos guiados por sus docentes, incluyó encuestas digitales a las familias, elaboración de gráficos estadísticos, afiches, folletos y hasta juegos interactivos. Además, los chicos realizaron experiencias prácticas sustentables, como la construcción de invernaderos caseros y la comparación entre el riego tradicional y el riego por goteo. Este último ejercicio permitió demostrar de manera concreta la importancia del ahorro de agua y el uso eficiente del recurso.

Un proyecto de ley

Uno de los aspectos más innovadores fue la propuesta de la ‘Ley Etiqueta Azul‘, que busca incorporar en los envases de productos la cantidad de agua virtual utilizada en su fabricación, del mismo modo en que hoy se detallan los valores nutricionales o los alérgenos.

El proyecto trascendió el ámbito escolar y llegó hasta la Legislatura Provincial. El pasado martes 9 de septiembre, los alumnos fueron recibidos por la diputada capitalina Mónica González, ante quien presentaron su iniciativa y compartieron sus aprendizajes en el marco de la Feria de Ciencias. La jornada fue calificada como ‘muy fructífera‘, ya que los estudiantes no solo defendieron con entusiasmo su propuesta, sino que también vivieron en primera persona la experiencia de participación ciudadana.

‘Queremos que la sociedad sepa que el agua invisible también cuenta. Cada decisión de consumo hace la diferencia‘, expresaron los niños al cierre de la exposición, dejando en claro que la concienciación ambiental puede comenzar desde la infancia y tener un impacto real en la comunidad.

El cuidado del agua

Con esta iniciativa, la Escuela Manuel Pacífico Antequeda reafirma el valor del aprendizaje interdisciplinario, integrando áreas como Ciencias Naturales, Matemática, Lengua y Tecnología, a la vez que promueve un compromiso crítico y responsable con uno de los recursos más preciados y amenazados del planeta: el agua.

Propuesta legislativa

En el marco del proyecto ’Descubriendo el Agua Virtual – La huella oculta del agua en nuestra vida cotidiana’’, un grupo de alumnos que trabajan en la iniciativa llegaron hasta la legislatura provincial para proponer la ’Ley Etiqueta Azul’’, iniciativa educativa y ambiental que busca concientizar sobre la importancia de visibilizar el agua virtual utilizada en la producción de los productos que consumimos diariamente.

Alumnos representantes:

Aciar Flores Mateo Benjamín, Aguirre Sánchez, Malena, Átala Soto, Alexander Edgardo, Morán, Lautaro Isaías, Cardozo, Ana Del Valle, Burgoa Mercado,Tiziano Demián.Los alumnos fueron acompañados por sus padres y tutores hasta la sede de la legislatura. Docentes a cargo: Andrea Verónica Jorda Maldonado y Elsa Noemí Parra.